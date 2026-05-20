Opozicija potpisala sporazum, ali bez imena kandidata za izbore u oktobru

Lideri SDS-a, PSS-a i Narodnof fronta - Branko Blanuša, Draško Stanivuković i Jelena Trivić potpisali su danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima koji će biti održani u oktobru, ali ni nakon sastanka nisu saopštili konačna imena kandidata za inokosne funkcije.
Iako zvanične odluke još nema, među imenima koja su se ponovo najčešće spominjala kao mogući kandidati nalaze se upravo Blanuša i Stanivuković.
Domaćin sastanka bio je Stanivuković, koji je poručio da opozicija želi da pokaže jedinstvo pred predstojeće izbore.
„Idemo zajedno na izbore da pokažemo slogu i biračima pošaljemo poruku da je vrijeme za promjene. SDS i PSS predvode taj proces. Imena koja su se spominjala na sastanku su Branko Blanuša i moja malenkost“, rekao je Stanivuković.
Dodao je da će nakon današnjeg sastanka biti potpisan koalicioni sporazum, ali i ostavljen prostor za priključenje drugih političkih organizacija koje su nedavno osnovane.
Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izrazio je žaljenje što sastanku nije prisustvovao Nebojša Vukanović, te naveo da očekuje njegovo prisustvo na narednom sastanku opozicije.
Blanuša je najavio da bi konačni stavovi i odluke o kandidatima za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH trebalo da budu poznati na narednom sastanku, zakazanom za 31. maj, kojim će predsjedavati Narodni front.
„Stavovi organa SDS-a nisu promijenjeni. Radimo zajedno kako bismo došli do najboljih rješenja i najkvalitetnijih kandidata“, rekao je Blanuša, ponovivši da opozicija treba da ima zajedničke kandidate za obje inokosne funkcije.
Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je da je ključ današnjeg sporazuma dogovor o jedinstvenom nastupu opozicije.
„Imaćemo jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i jednog kandidata za člana Predsjedništva BiH. Jedna kolona je ključna šansa za pobjedu“, rekla je Trivićeva.
Delegacija Lista za pravdu i red nije prisustvovala sastanku uprkos pozivu organizatora.
Samo sat prije sastanka opozicionih lidera, u Banjaluci je održan i sastanak vladajuće koalicije na kojem je potvrđen zajednički nastup na izborima, dok će kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH predložiti i utvrditi Savez nezavisnih socijaldemokrata.