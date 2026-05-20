Vijeće naroda potvrdilo: Džerard Selman predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

Vijeće naroda Republike Srpske izabralo je danas Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.

Delegati su izabrali i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske - Ljubomira Ožegovića i Goranu Turić, saopšteno je iz Vijeća naroda.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je juče, na prijedlog predsjednika Republike, Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od četiri godine.

Na prijedlog predsjednika Republike, za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.