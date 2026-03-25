Odluka Ustavnog suda RS: Pravilnik o subvencijama za privatne vrtiće u Banjaluci nije ustavan

Autor Dušan Volaš
0

Ustavni sud utvrdio je da Pravilnik o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ustavni sud je ocijenio da se osnov normativne neusaglašenosti kasiranog pravilnika sa višim opštim pravnim aktima ogleda u tome što je gradonačelnik Grada Banjaluka njegovim donošenjem prekoračio svoja ustavna ovlašćenja.

"Postupajući na taj način donosilac ovog akta je povrijedio odredbe navedenog zakona i ustavo načelo zakonitosti, što ga sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim", navedeno je iz ovog suda.

Podsjećamo, Grad Banjaluka dodjelu subvencija za sufinansiranje troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama realizuje kroz projekat "0 djeca na listama čekanja za vrtić".

"Sufinasiranje troškova boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi do 150,00 KM za uslugu boravka jednog djeteta, odnosno do 200,00 KM za svako naredno dijete koje boravi u privatnoj predškolskoj ustanovi", stoji na sajtu Grada.

