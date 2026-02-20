Postignut dogovor: Vaspitačima veće plate, roditeljima skuplji vrtić

Cijena boravka u javnim vrtićima u Banjaluci biće povećana sa 165 na 210 KM, a dodatna sredstva biće iskorištena za povećanje plata zaposlenima u predškolskim ustanovama.

Izvor: Grad Banjaluka

Radnici će dobiti uvećanje plata od 20 odsto, a januarska plata biće isplaćena po novim, uvećanim obračunima.

Time je izbjegnut najavljeni štrajk koji je trebalo da počne u ponedjeljak, pišu Nezavisne novine.

Kako je dogovoreno nakon sastanka predstavnika radnika i većine odbornika u Skupštini grada Banjaluka, cijena vrtića nije mijenjana gotovo 20 godina, te je ocijenjeno da je povećanje nužno kako bi se obezbijedili bolji uslovi rada i stabilnija primanja zaposlenih.

Dogovor prihvatljiv za sve strane

Zaključeno je da će povećanje cijene boravka u vrtićima u potpunosti biti usmjereno na rast plata, čime je postignut dogovor prihvatljiv za sve strane i osigurano nesmetano funkcionisanje predškolskih ustanova.

Šef Kluba odbornika Dragan Lukač izjavio je da je nakon sastanka postignuto rješenje kako bi se izbjegao štrajk u vrtićima.

"Prioritet nam je da ne dođe do štrajka u vrtićima. Više od 2.500 roditelja svakodnevno vodi djecu u vrtiće i u ponedjeljak ne bi imali gdje da ih ostave. Ovo je jedino rješenje za situaciju koja je nastala još prošle godine, a smatramo da nije realno da se cijena nije mijenjala toliki niz godina", kazao je Lukač.

On je dodao da predloženo rješenje ne bi trebalo da predstavlja veliki udar na kućni budžet roditelja, uprkos rastu cijena.

"Prijedlog je bio da cijena iznosi 250 KM, što nismo prihvatili. Dogovoreno je povećanje koje će jednim dijelom pokriti rast plata radnicima, dok će ostatak gradonačelnik obezbijediti iz budžeta, kako bi plate bile povećane za 20 odsto. Radnici bi već danas trebalo da dobiju plate na svojim računima", naveo je Lukač.

Zahvalnost odbornicima

Slađana Mišić predsjednica sindikalne organizacije Centra, zahvalila se odbornicma na podršci koju su im pružili.

“Hvala svima koji su bili na našoj strani i koji su danas bili sa nama i čuli nas glas”, kazala je Mišićeva.

Konačna odluka o usvajanju vece cijene vrtića, čeka vanrednu sjednicu Skupštine grada na kojoj će odbornici usvojiti povećanje.

(Mondo)