"Nije tačno da ne želimo povećati plate": Stanivuković tvrdi da je štrajk vaspitača politički

Autor Dragana Božić
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tvrdi da je najavljeni štrajk zaposlenih u Centru za predškolsko obrazovanje politički.

Stanivuković tvrdi da je štrajk vaspitača politički Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković navodi da je štrajk samoinicijativno najavio direktor Centra Petar Jokanović, iako, kako kaže, za to nije imao osnov.

On kaže da su netačne tvrdnje da grad ne želi da poveća plate radnicima Centra, već da ne može pristati na "ultimatume i politički motivisane pritiske".

Stanivuković je rekao da je zahtjev vaspitača bio povećanje plata od 270 KM, dok je grad ponudio 230 KM, uz spremnost da te plate budu odmah isplaćene, ali da je ponuđeni kompromis odbijen.

Govoreći o današnjoj sjednici Skupštine grada, Stanivuković je rekao da ju je napustio jer je nedopustivo da kasni 45 minuta.

Sjednica Skupštine grada, kojoj prisustvuje i gradonačelnik Banjaluke, nastavljena je nakon pauze nešto poslije 11.00 časova. 

Podsjećamo, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović najavio je generalni štrajk u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka 23. februara.

(Srna)

Draško Stanivuković vrtići Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka

