Energetski šok prijeti Evropi: Inflacija bi ove godine mogla premašiti tri odsto zbog rasta cijena nafte

Evropska unija upozorila je u srijedu da bi stopa inflacije ove godine mogla da premaši tri odsto ako rat na Bliskom istoku dovede do toga da cijena nafte brent ostane oko 100 dolara po barelu, a cijena gasa bude povećana u dužem periodu.

Izvor: Shutterstock

Šef EU ekonomije Valdis Dombrovskis rekao je u razgovoru sa ministrima finansija zemalja članica da bi u takvom scenariju ekonomski rast u ovoj godini bio čak 0,4 procentna poena niži od prognoze od 1,4 odsto krajem prošle godine, prenosi "Blumberg njuz".

Osim cijena nafte, pretpostavlja se da će do kraja godine evropske cijene gasa biti oko 75 evra po megavat-času što znači da bi inflacija bila 0,7-1 procentni poen iznad 2,1 odsto koji su prethodno projektovani za ovu godinu.

Veliki rast inflacije mogao bi da primora Evropsku centralnu banku da ove godine poveća kamatne stope.