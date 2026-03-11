logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Energetski šok prijeti Evropi: Inflacija bi ove godine mogla premašiti tri odsto zbog rasta cijena nafte

Energetski šok prijeti Evropi: Inflacija bi ove godine mogla premašiti tri odsto zbog rasta cijena nafte

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Evropska unija upozorila je u srijedu da bi stopa inflacije ove godine mogla da premaši tri odsto ako rat na Bliskom istoku dovede do toga da cijena nafte brent ostane oko 100 dolara po barelu, a cijena gasa bude povećana u dužem periodu.

EU upozorava: Inflacija bi ove godine mogla premašiti tri odsto zbog rasta cijena nafte Izvor: Shutterstock

Šef EU ekonomije Valdis Dombrovskis rekao je u razgovoru sa ministrima finansija zemalja članica da bi u takvom scenariju ekonomski rast u ovoj godini bio čak 0,4 procentna poena niži od prognoze od 1,4 odsto krajem prošle godine, prenosi "Blumberg njuz".

Osim cijena nafte, pretpostavlja se da će do kraja godine evropske cijene gasa biti oko 75 evra po megavat-času što znači da bi inflacija bila 0,7-1 procentni poen iznad 2,1 odsto koji su prethodno projektovani za ovu godinu.

Veliki rast inflacije mogao bi da primora Evropsku centralnu banku da ove godine poveća kamatne stope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

inflacija EU Bliski istok nafta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ