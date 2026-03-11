logo
Presuda u Sarajevu: Policajac kriv za smrt muškarca tokom intervencije, osuđen na osam godina zatvora

Autor D.V. Izvor SRNA
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je policajca Džemala Hadžiabdića na osam godina zatvora zbog nanošenja teških povreda muškarcu usljed kojih je on preminuo.

Policajac Džemal Hadžiabdić osuđen na osam godina zatvora zbog smrti Adnana Hadžagića Izvor: MUP KS

Riječ je o prvostepenoj presudi koja je donesena u ponovljenom postupku protiv Hadžiabdića.

Optužnica ga tereti da je 31. jula 2020. godine na području sarajevske opštine Stari Grad zatekao Adnana Hadžagića sa teškim povredama nanesenim tokom policijske potrage, prišao mu i zadao više udaraca nogom dok je ležao na zemlji.

Usljed nanesenih povreda Hadžagić je preminuo u kolima Hitne pomoći, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Hadžiabdić je proglašen krivim za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe i teška tjelesna povreda.

