Ministarstvo trgovine pojačava kontrolu cijena nafte i precizira obračun marži

Autor Nikolina Damjanić
Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac i pomoćnik ministra Dušanka Tegeltija sastali su se danas s glavnim tržišnim inspektorom Vasom Jankovićem o kontroli cijena nafte i poštovanju ograničenja marži.

RS pojačava kontrolu cijena nafte Izvor: Vlada RS

Na sastanku je istaknuto da su kontrole cijena u posljednjih nekoliko dana intenzivirane, a tržišna inspekcija angažovana u punom kapacitetu. Uredbom je propisana maksimalna veleprodajna marža od 0,06 KM po litru, te maloprodajna marža od 0,25 KM po litru nafte i naftnih derivata.

Razgovarano je i o unapređenju Uredbe kako bi inspekcijski nadzor bio efikasniji. Na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske biće razmatrana Odluka o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, kojom će se precizirati način obračuna marži, posebno za trgovce koji već imaju zalihe derivata.

Odlukom će biti propisano da trgovci moraju formirati prodajnu cijenu uzimajući u obzir cijenu postojećih zaliha, po jasno definisanoj formuli, čime će kupci biti dodatno zaštićeni. Takođe, ograničenje marže neće važiti za aditivirane derivate višeg kvaliteta, osim kada se na benzinskoj pumpi prometuju isključivo aditivirani derivati – tada važi maksimalna maloprodajna marža od 0,25 KM po litru.

Naglašeno je da visina maksimalnih marži ostaje nepromijenjena, a Odlukom se samo dodatno precizira njihov obračun i primjena u praksi.

