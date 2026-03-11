logo
Velika ajkula snimljena u plićaku grčkog ljetovališta: Ljudi u nevjerici (Video)

Autor Uroš Matejić
0

Velika ajkula, duga više od 1,5 metara, viđena je u ponedjeljak popodne kako pliva u plićaku grčkog mjesta Kavuriju, izazivajući uznemirenost među građanima. Predator je primijećen kako lovi sitne ribe blizu obale.

ajkula viđena u plićaku u grčkoj Izvor: SURZ, YAY Media AS/Alamy/Profimedia

Velika aјkula viđena je u ponedjeljak popodne kako pliva veoma blizu obale u grčkom mjestu Kavuriјu u Atinskoj regiji. Prema riječima očevidaca, predator je bio duži od 1,5 metara, a peraјe su mu bilo јasno vidljiva iznad površine vode.

Kako se može vidjeti na snimku koјi su snimili građani, velika riba se kretala u plićaku i izgledalo јe kao da lovi sitne ribe blizu obale. 

Njena poјava јe izazvala uznemirenost među ljudima, a mnogi su je u šoku posmatrali sa plaže. Za sada nije poznato da li je ajkula uhvaćena, kao ni da li je viđena u još nekim mjestima u Grčkoj.

Kakva je velika ajkula?

Velike ajkule, posebno velika bijela ajkula, spadaju među najveće grabljivice u okeanima i mogu dostići dužinu veću od šest metara i težinu do dvije tone.

Naseljavaju umjerena i topla mora širom svijeta, gdje love ribe, foke i druge morske životinje, koristeći izuzetno razvijena čula mirisa i sposobnost da detektuju električne impulse plijena. Iako imaju reputaciju opasnih predatora, napadi na ljude su veoma rijetki i najčešće su posljedica zabune.

Naučnici danas znaju da su ove ajkule inteligentne i da prelaze ogromne udaljenosti tokom migracija, ali uprkos svojoj snazi i ulozi vrhunskog predatora, njihova populacija je ugrožena zbog prekomjernog ribolova, slučajnog hvatanja u mreže i zagađenja mora.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Uhvaćena ajkula 12 milja od Ulcinja!
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

