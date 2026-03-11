logo
Milanović odgovorio izraelskom ambasadoru: "Šta je ubijanje u Gazi nego terorizam? Ovo je Zagreb, a ne Tel Aviv!"

Autor Haris Krhalić
Zoran Milanović oštro odgovorio izraelskom ambasadoru na optužbe protiv Irana i njihove ambasade u Zagrebu.

Milanović uzvratio Izraelu: Ubijanje u Gazi je terorizam, ovo nije Tel Aviv Izvor: Profimedia

Izjava predsjednik Hrvatske Zorana Milanovića ponovo će podići mnogo prašine. On je oštro kritikovao izraelskog ambasadora, reagujući na njegove izjave kojima je pozvao Hrvatsku da provjeri iransku ambasadu u Zagrebu zbog navodne podrške terorizmu.

Milanović je novinarima danas poručio da su i Izrael i Iran skloni određenim terorističkim metodama kada je u pitanju Bliski istok, ali je povukao jasnu razliku u djelovanju na evropskom tlu.

Šta je ubijanje u Gazi nego terorizam i šta je iživljavanje izraelskih vojnika nego terorizam? Međutim, kad je u pitanju Evropa, Iran ovdje teroristički ne djeluje“, izjavio je Milanović, a prenosi Index.

Poruka izraelskom ambasadoru: Ne širite tuđe infekte po Hrvatskoj

Hrvatski predsjednik se posebno osvrnuo na intervju izraelskog ambasadora Gerija Korena, koji je sugerisao da bi u iranskoj ambasadi u Zagrebu mogli boraviti pripadnici Revolucionarne garde zaduženi za podršku terorizmu. Zbog ovih izjava, ambasador je pozvan na razgovor na Pantovčak.

„Taj neki činovnik je maltene rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv. Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske. Neka se gospoda u skladu s tim izvole i ponašati“, naglasio je predsjednik Hrvatske.

Milanović je ponovio svoju osudu američkih i izraelskih napada na Teheran, podsjećajući da je Iran punopravna članica Ujedinjenih nacija.

„Iran je napadnut bez mandata UN-a“, podsjetio je on, dodajući da Hrvatska ne može i ne treba u svakom trenutku slijepo pratiti zajedničku vanjsku politiku EU. Odbacio je ideju da se državom upravlja iz Brisela preko „činovnika poput Ursule fon der Lajen“, ističući da su potrebe i pozicije država poput Estonije, Portugala i Hrvatske suviše različite za potpunu podudarnost.

Darko

I Srbija je napadnuta bez mandata UN i oduzeta joj je teritorija. Gdje zu izjave protiv toga?

