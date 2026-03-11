Narodni front traži uklanjanje ustaških obilježja sa spomenika u Modranu kod Dervente

Narodni front najavio je inicijativu za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kako bi Vladi Srpske bilo naloženo da ispita sve aspekte spomenika u Modranu kod Dervente, koji sadrži ustaška obilježja iz doba Nezavisne Države Hrvatske.

Izvor: Narodni front

Na spomeniku se, kako navode iz Narodnog fronta, nalaze šahovnice koje počinju bijelim poljem, te je sam spomenik u obliku velikog slova „U“ latiničnog pisma, što predstavlja simboliku NDH.

Narodni poslanik Radislav Dončić poručuje da u Republici Srpskoj nema mjesta ustaškim simbolima, čak ni na grobljima i spomenicima, i najavljuje da će tražiti potpise svih narodnih poslanika za inicijativu.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić ističe da je cilj inicijative prevencija normalizacije povampirenog ustaštva, podsjećajući na zločine i genocid koje su ustaše počinile nad Srbima, Jevrejima i Romima.

Trivićeva naglašava da zabrane, poput one za koncerte Tompsona, nisu revanšizam, već civilizacijska mjera zaštite i sprječavanja glorifikacije zločina.

„Ne smijemo dopuštati da se kroz simbole i pokliče veličaju zločini NDH. Ovo je civilizacijska stvar – u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini nema mjesta ustaškim simbolima i pokličima“, poručila je Trivićeva.