Trivić odbila konsultacije sa Minićem: "Nećemo učestvovati u haosu"

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić odbila je učešće u konsultacijama koje je zakazao predsjednik Vlade RS u ostavci, Savo Minić, ističući da bi formiranje nove Vlade na ovaj način predstavljalo kršenje Ustava i dodatno pogoršalo političku i pravnu krizu u RS.

Izvor: Narodni front

„Dobila sam poziv iz kabineta neustavnog predsjednika Vlade u ostavci da sutra prisustvujemo konsultacijama povodom izbora nove Vlade. S obzirom na to da planiraju da Minić podnese ostavku, a potom ponovo bude mandatar uz odluku neustavne vršioca dužnosti predsjednice Ane Trišić Babić, potpuno je besmisleno da sjedamo sa ljudima koji su zgazili sve institucije i doveli Srpsku u nikad goru krizu“, rekla je Trivićeva.

Ona je naglasila da Narodni front od početka insistira na ustavnim i zakonitim rješenjima, te da neće učestvovati u „bezvlašću i haosu“ koji, prema njenim riječima, kreira trenutna vlast. Trivić je dodala da Republika Srpska treba da dobije novog predsjednika izabranog na izborima, jer samo takav predsjednik ima legitimitet da odluči ko će biti mandatar nove Vlade.

„Od početka smo upozoravali da će izbor Save Minića dodatno otežati političku i pravnu poziciju Republike Srpske, čemu danas svjedočimo. U kratkom razgovoru sa službenicom iz kabineta premijera u ostavci, saopštila sam naš stav i najavila da ću ga javno iznijeti, što ovim putem činim“, istakla je Trivić.

Predsjednica Narodnog fronta poručila je da će njena stranka ostati principijelna u svojim stavovima i pozvala na formiranje „jake, stabilne i sređene“ Republike Srpske koja će odgovarati interesima građana.

Podsjećamo, Savo Minić je ranije vratio mandat premijera Ani Trišić Babić, vršiocu dužnosti predsjednika Republike Srpske, uz obavještenje da će ponovo biti predložen za mandatara.