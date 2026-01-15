logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trivić odbila konsultacije sa Minićem: "Nećemo učestvovati u haosu"

Trivić odbila konsultacije sa Minićem: "Nećemo učestvovati u haosu"

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić odbila je učešće u konsultacijama koje je zakazao predsjednik Vlade RS u ostavci, Savo Minić, ističući da bi formiranje nove Vlade na ovaj način predstavljalo kršenje Ustava i dodatno pogoršalo političku i pravnu krizu u RS.

Јелена Тривић 008.JPG Izvor: Narodni front

„Dobila sam poziv iz kabineta neustavnog predsjednika Vlade u ostavci da sutra prisustvujemo konsultacijama povodom izbora nove Vlade. S obzirom na to da planiraju da Minić podnese ostavku, a potom ponovo bude mandatar uz odluku neustavne vršioca dužnosti predsjednice Ane Trišić Babić, potpuno je besmisleno da sjedamo sa ljudima koji su zgazili sve institucije i doveli Srpsku u nikad goru krizu“, rekla je Trivićeva.

Ona je naglasila da Narodni front od početka insistira na ustavnim i zakonitim rješenjima, te da neće učestvovati u „bezvlašću i haosu“ koji, prema njenim riječima, kreira trenutna vlast. Trivić je dodala da Republika Srpska treba da dobije novog predsjednika izabranog na izborima, jer samo takav predsjednik ima legitimitet da odluči ko će biti mandatar nove Vlade.

„Od početka smo upozoravali da će izbor Save Minića dodatno otežati političku i pravnu poziciju Republike Srpske, čemu danas svjedočimo. U kratkom razgovoru sa službenicom iz kabineta premijera u ostavci, saopštila sam naš stav i najavila da ću ga javno iznijeti, što ovim putem činim“, istakla je Trivić.

Predsjednica Narodnog fronta poručila je da će njena stranka ostati principijelna u svojim stavovima i pozvala na formiranje „jake, stabilne i sređene“ Republike Srpske koja će odgovarati interesima građana.

Podsjećamo, Savo Minić je ranije vratio mandat premijera Ani Trišić Babić, vršiocu dužnosti predsjednika Republike Srpske, uz obavještenje da će ponovo biti predložen za mandatara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

narodni front Savo Minić Jelena Trivić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ