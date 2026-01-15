Savo Minić vratio mandat koji će ponovo preuzeti: Ovo je manevar kakav mnoge Vlade ne mogu izvesti (VIDEO)

Premijer Republike Srpske vratio je danas mandat v.d. predsjedniku RS Ani Trišić Babić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je rekao na pres konferenciji on je odmah nakon vraćanja mandata obaviješten da će biti ponovo imenovan na tu funkciju.

"Ovo je institucionalni odgovor za sve one koji prave krizu i neizvjesnot te će biti završeno u rekordnom roku. Sve ovo radimo jer želimo da napravimo određene rekonstrukcije Vlade RS. Da energija koju sam unio u Vladu bude odogovr na sve zahtjeve građana, političke situacije i pritiske na Srpsku", rekao je Minić.

Dodao je da ovakav politički manevar ne mogu izvesti brojne vlade u okruženju.

On je ponovio da su prijevremeni izbori za njega završeni te da je Siniša Karan pobjednik.

"Ovo što CIK radi je nečuveno", rekao je Minić.

Minić je rekao i da je suludo da Ustavni sud BiH odlučuje o ustavnosti Vlade Srpske.

Istakao je da odluke koje je Vlada RS u njegovom mandatu do sada donosila ne mogu biti dovedene u pitanje.

"Bilo kakva odluka Ustavnog suda BiH to ne može dovesti u pitanje", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, za to ne postoji modalitet.

On je naveo da Ustavni sud BiH funkcioniše bez Srba, mandat sudijama je istekao, mijenjali su pravilnik o radu i sve što su do sada donijeli bilo je da prouzrokuju krizu u Srpskoj.

Građanima poručio da Srpska ostaje stabilna, da se ništa ne dovodi u pitanje.

Ponovio je da će Vlada RS ove godine raditi na brojnim projektima te da Srpsku u ovoj godini očekuje veliki investicioni ciklus.

Istakao je da danas neće govoriti o novim imenima u Vladi RS, ali da će biti nekoliko izmjena.

(Mondo)