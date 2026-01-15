logo
Savo Minić vraća mandat?

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić vratiće mandat vršiocu dužnosti predsjednika Republike Srpske Ani Trišić Babić.

Savo Minić vraća mandat? Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Prema saznanjima Srne, Minić će vratiti mandat radi rekonstrukcije Vlade i odgovora na sve političke procese koje protiv Republike Srpske vodi Sarajevo.

Inače, ovakva odluka dolazi neposredno prije zasjedanja Ustavnog suda BiH, gdje se trebalo rasporavljati o ustavnosti Vlade RS.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti 9. septembra podnijela je grupa poslanika Parlamentarne skupštine BiH, dan nakon što je odluka o izboru nove Vlade Republike Srpske objavljena u Službenom glasniku RS.

Narodna skupština Republike Srpske je 2. septembra imenovala novu Vladu, nakon što je za mandatara predložen Savo Minić iz SNSD-a. Prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik Republike predlaže kandidata za predsjednika Vlade Narodnoj skupštini.

Međutim, sporno je pitanje da li je Milorad Dodik u tom trenutku imao ustavni i pravni legitimitet da predloži mandatara, s obzirom na to da mu je, prema pravosnažnoj presudi i odluci Centralne izborne komisije BiH, ranije bio oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj tada je tvrdila da je Dodik mandatara predložio u svojstvu predsjednika Republike, dok su podnosioci apelacije ocijenili da je time prekršen Ustav, jer je odluka donesena od strane osobe bez važećeg mandata.

(Mondo)

