Švercovali pet kilograma droge: Trojac iz Sarajeva osuđen na 15 i po godina zatvora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je Adnana Heću, Adnana Adžema i Adnana Pirića iz Sarajeva na ukupno 15 i po godina zatvora zbog šverca pet kilograma marihuane.

Trojac iz Sarajeva osuđen na 15 godina zatvora

Hećo i Adžem osuđeni su na jedinstvene kazne od po pet godina i tri mjeseca zatvora zbog trgovine drogom i nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok je Pirić osuđen na pet godina zbog trgovine drogom.

Prema presudi, oni su 6. februara 2022. godine iz Pala prema Sarajevu prevozili pet kilograma marihuane u automobilu "opel insignia" kojim je upravljao Adžem, saopšteno je iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

Na presudu postoji pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske. 

(Srna)

