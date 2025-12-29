Vrhovni sud: Ukinute oslobađajuće presude za devet osoba za šverc droge u istočnom dijelu Republike Srpske

Vrhovni sud RS ukinuo je oslobađajuću presudu Slaviši Bartuli (52) iz Sarajeva i njegovoj supruzi Jovani Čobović (43) iz Sokoca, te još sedam osoba, a koji su optuženi za šverc droge u više opština i gradova u Republici Srpskoj.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

“Postupajuće vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske donijelo je rješenje kojim se ukida prvostepena presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu od 25. jula 2025. godine, kojom su optuženi oslobođeni od optužbe da su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, te se predmet vraća istom sudu na ponovno suđenje”, naveli su iz Vrhovnog suda RS.

Optužnicom su osim bračnog para, obuhvaćeni i Muamera Hadžića (43) iz Sarajeva, Milenko Samardžić (66) iz Živinica, Srđan Pržulj (28) iz Milića, Velemir Ponjarac (45) i Dejan Marković (29) iz Sokoca, Vladimir Mačar (46) iz Sarajeva i Željko Đuričić (39) iz Vlasenice.

Svi su optuženi za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droga, osim Čobović koja se tereti za isto djelo ali u pomaganju.

Prema navodima iz optužnice, kada je saznala za hapšenje supruga Bartule, pokušala je da mu pomogne i sakrije drogu, te pozvala maloljetnog sina koji je prema njenim uputstvima narkotike predao Hadžiću i on ih je odvezao.

U optužnici se navodi da je grupa od februara do maja 2018. godine preprodavala marihuanu, heroin i kokain na području Istočnog Sarajeva, Zvornika i drugih opština Srpske, a dogovarali su putem telefonskih razgovora ili SMS poruka.

