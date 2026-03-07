Radari zabilježili skoro 300.000 prekršaja: U Prijedoru vozio 185 km/h, u Banjaluci 108 km/h kroz naseljeno mjesto

U Republici Srpskoj instalirano je 107 stacionarnih radara koji su u protekloj godini evidentirali 299.172 prekršaja, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.

Izvor: Vedra Ševčuk, mondo.ba

Stacionarni radar koji je zabilježio najveći broj prekršaja nalazi se u Bijeljini, na magistralnom putu u mjestu Dragaljevac, a evidentirao je 22.701 prekršaj.

Iz MUP-a navode da je najveći broj prekršaja od 13.055 na području Banjaluke evidentirao radar u mjestu Karanovac.

"Ukupan broj prekršaja evidentiran putem stacionarnih radara u 2025. godini u Banjaluci je 34.893", rekli su u MUP-u.

Najveća brzina zabilježena stacionarnim radarom je u mjestu Kamičani, grad Prijedor i iznosila je 185 kilometara na čas, gdje je najveća dopuštena brzina ograničena na 80 kilometara na čas, dok je na području grada Banjaluka u ulici Krfska gdje je ograničenje 40, registrovan prekršaj pri brzini od 108 kilometara na čas.

U MUP-u ističu da je u prošloj godini ukupno izdato 126.720 prekršajnih naloga.

Pojašnjavaju da su u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za prekoračenje brzine propisane novčane kazne i zaštitne mjere.

Više od 10 do 20 kilometara na čas novčana kazna u iznosu od 50 KM, više od 20 do 30 kilometara na čas novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM, dva kaznena boda i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do četiri mjeseca.

Prekoračenje btrzine više od 30 kilometara na čas donosi novčanu kaznu od 400 KM do 1.000 KM, dva kaznena boda i zaštitnu mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci.

Lokacije stacionarnih radara su objavljene na internet stranici Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radari su postavljeni na lokacijama koje su od strane policijskih uprava i lokalnih zajednica prepoznati kao kritični pravci, odnosno pravci na kojima je evidentirano najviše saobraćajnih nezgoda i najaviše udesa sa teškim posljedicama, te su u tom smislu pokazali svoju opravdanost, zaključili su u MUP-u.