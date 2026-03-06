Otkrivena tajna veza Moskve i Teherana? Američki zvaničnici iznijeli šokantne tvrdnje o dostavljanju informacija

Američki zvaničnici otkrivaju da Rusija dostavlja informacije Iranu za napade na američke vojne ciljeve, čime se dodatno komplikuje situacija u regionu.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Rusija Iranu dostavlja informacije o ciljanju za napad na američke snage na Bliskom istoku, što je prvi znak da se u rat – makar i posredno – uključuje još jedan veliki akter, prema trojici američkih zvaničnika upoznatih sa obavještajnim podacima, prenosi Vošington Post.

Ova pomoć pokazuje da se u brzo rastućem sukobu sada pojavljuje jedan od glavnih američkih nuklearnih konkurenata sa veoma razvijenim obavještajnim sposobnostima. Od početka rata, Rusija je Iranu dostavila lokacije američke vojne imovine, uključujući ratne brodove i avione, rekli su trojica zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

"Izgleda da je riječ o prilično sveobuhvatnom naporu", rekao je jedan od izvora. Ruska ambasada u Vašingtonu nije odgovorila na zahtjev za komentar. Moskva je pozvala na prekid rata, koji je nazvala "neizazvanim činom oružane agresije".

Šest američkih vojnika je poginulo, a nekoliko je ranjeno u iranskom napadu dronom u nedjelju u Kuvajt. Iran je lansirao hiljade kamikaza-dronova i stotine projektila na američke vojne položaje, ambasade i neke civilne objekte.

Vošington Post piše da je, s druge strane, američko-izraelska kampanja pogodila više od 2000 iranskih ciljeva, "uključujući lokacije balističkih projektila, pomorske resurse i državno rukovodstvo". Tu američki medij pravi kontrast između vrsta meta, izostavljajući informaciju da je američki napad, između ostalog, vrlo vjerovatno pogodio i iransku osnovnu školu punu djevojčica, zbog čega Ujedinjene nacije sada traže istragu.

U galeriji pogledajte fotografije Irana:

"Iranski režim je potpuno razoren", rekla je portparolka Bijele kuće Ana Keli, ne komentarišući eventualnu rusku pomoć Iranu.

"Njihovi balistički projektili za odmazdu svakim danom su sve slabiji, njihova mornarica se uništava, proizvodni kapaciteti su razoreni, a njihovi posrednici jedva se bore."

Kada su ga ove nedjelje pitali kakvu poruku ima za Rusiju i Kinu, koje su među najmoćnijim podržavaocima Irana, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da nema posebnu poruku i da "one zapravo nisu faktor u ovom sukobu".

Dvojica zvaničnika upoznatih sa ruskom podrškom Iranu rekli su da se čini da Kina ne pomaže iranskoj odbrani, uprkos bliskim vezama između dvije zemlje. Peking je takođe pozvao na prekid sukoba.

Gađane mete američke infrastrukture

Analitičari navode da bi razmjena obavještajnih podataka odgovarala obrascu iranskih napada na američke snage, uključujući infrastrukturu za komandovanje i kontrolu, radare i privremene objekte — poput onog u Kuvajtu gdje je poginulo šest vojnika. Stanica CIA u američkoj ambasadi u Rijadu takođe je posljednjih dana bila meta napada.

Iran "vrlo precizno pogađa radare za rano upozorenje ili radare iznad horizonta", rekla je Dara Masikot, stručnjak za rusku vojsku u organizaciji Karnegi Endoument for Internašnel Pis.

"To rade vrlo ciljano. Njihov fokus su komandovanje i kontrola", dodala je.

"Iran ima samo nekoliko vojnih satelita i nema sopstvenu satelitsku konstelaciju, pa bi snimci koje pružaju znatno naprednije ruske svemirske sposobnosti bili veoma vredni — posebno jer je Kremlj usavršio sopstvene metode ciljanja tokom godina rata u Ukrajini", rekla je Masikot.

Nikol Grajevski, koja proučava iransko-rusku saradnju u centru Belfer Center na univerzitetu Harvard Kenedy Skul, rekla je da su iranski uzvratni napadi pokazali visok nivo "sofisticiranosti", kako u izboru meta tako i u sposobnosti da u nekim slučajevima probiju američku i savezničku protivvazdušnu odbranu.

"Uspijevaju da probiju protivvazdušnu odbranu", rekla je, dodajući da se kvalitet iranskih napada očigledno poboljšao čak i poslije dvanaestodnevnog rata sa Izrael prošlog leta.

Pentagon brzo troši zalihe preciznog oružja i presretača protivvazdušne odbrane, rekli su za Vošington Post ljudi upoznati sa tim pitanjem. Time se potvrđuju zabrinutosti koje je izneo general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, dok je predsjednik Donald Tramp razmatrao da li da odobri operaciju. Administracija je pokušala da umanji značaj njegove procjene.

U četvrtak je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X objavio da je Trampova administracija zatražila pomoć u zaštiti od iranskih dronova i da će Kijev poslati "stručnjake".

Iran je bio jedan od glavnih saveznika Rusije tokom rata u Ukrajini, dijeleći tehnologiju za proizvodnju jeftinih jednosmjernih dronova koji su više puta korišćeni da nadvladaju kijevsku protivvazdušnu odbranu i iscrpe zapadne zalihe presretača namijenjenih zaštiti ukrajinskih gradova.

Ruska računica

"Rusi su veoma svjesni pomoći koju pružamo Ukrajincima", rekao je jedan od američkih zvaničnika upoznatih sa podrškom Moskve Teheranu. "Mislim da su vrlo zadovoljni što pokušavaju da uzvrate."

Kvalitet ruskih obavještajnih podataka nije na nivou američkih, ali je i dalje među najboljima na svijetu, dodao je izvor.

Vošington Post je ranije izvijestio da Kremlj vidi moguće prednosti u produženom ratu između SAD i Irana, uključujući veće prihode od nafte i veliku krizu koja bi odvratila pažnju Amerike i Evrope od rata u Ukrajini.

Iran, čiji je vrhovni vođa ubijen na početku sukoba, mogao bi postati još jedna zemlja koja je posljednjih godina izgubila prorusku vlast - nakon pobune u Siriji krajem 2024. godine kojom je svrgnut Bašar al Asad, kao i američke vojne racije u januaru usmjerene na hapšenje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

"Ipak, izostanak direktnog vojnog učešća Moskve delimično pokazuje da Rusija mora da se fokusira na druge prioritete", rekla je Masikot.

Kako je navela, Kremlj "u velikoj mjeri smatra da ovo nije njihov problem niti njihov rat. Iz perspektive strateške računice, Ukrajina je i dalje daleko prioritet broj jedan."

(Geopolitika/MONDO)