Teheran pod žestokim udarima, eksplozije odjekuju svuda: Jeziv napad Izraelaca na glavni grad Irana

Teheran jutros pod žestokim vazdušnim napadima, avenija Jomhuri i stambene oblasti pogođene, Izrael potvrdio udare na ključnu infrastrukturu u glavnom gradu Irana.

Izvor: Sohrab/MEI / Sipa Press / Profimedia

Glavni grad Irana, Teheran, našao se jutros pod žestokim vazdušnim napadima, a eksplozije su odjekivale širom grada, javljaju državni mediji. Prema izvještajima, gađana je avenija Jomhuri, popularno trgovačko područje i jedna od najprometnijih ulica u centru Teherana.

Iranska državna televizija IRIB izvjestila je o posljedicama. "Ulica Jomhuri, autobuska stanica Jami i jedna kuća u stambenoj četvrti potpuno su uništeni. Ulice u centralnom i istočnom dijelu Teherana sada su puste", objavio je IRIB.

Izrael potvrdio napade

Izraelska vojska potvrdila je danas da je pokrenula "opsežan talas napada" na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu.

Novinari CNN-a koji se nalaze u blizini Teherana čuli su neprekidnu buku mlaznih aviona, a i iranski mediji izvjestili su o snažnim eksplozijama i zvucima borbenih aviona širom glavnog grada.

U međuvremenu, portparol iranskog vojnog zapovjedništva Khatam Al Anbija izjavio je u petak da će "napadi naše zemlje na neprijateljske položaje narednih dana biti još žešći i sveobuhvatniji".

Sve vijesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.