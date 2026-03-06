logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teheran pod žestokim udarima, eksplozije odjekuju svuda: Jeziv napad Izraelaca na glavni grad Irana

Teheran pod žestokim udarima, eksplozije odjekuju svuda: Jeziv napad Izraelaca na glavni grad Irana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Teheran jutros pod žestokim vazdušnim napadima, avenija Jomhuri i stambene oblasti pogođene, Izrael potvrdio udare na ključnu infrastrukturu u glavnom gradu Irana.

Napad Izraela na Teheran Izvor: Sohrab/MEI / Sipa Press / Profimedia

Glavni grad Irana, Teheran, našao se jutros pod žestokim vazdušnim napadima, a eksplozije su odjekivale širom grada, javljaju državni mediji. Prema izvještajima, gađana je avenija Jomhuri, popularno trgovačko područje i jedna od najprometnijih ulica u centru Teherana.

Iranska državna televizija IRIB izvjestila je o posljedicama. "Ulica Jomhuri, autobuska stanica Jami i jedna kuća u stambenoj četvrti potpuno su uništeni. Ulice u centralnom i istočnom dijelu Teherana sada su puste", objavio je IRIB.

Izrael potvrdio napade

Izraelska vojska potvrdila je danas da je pokrenula "opsežan talas napada" na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu.

Novinari CNN-a koji se nalaze u blizini Teherana čuli su neprekidnu buku mlaznih aviona, a i iranski mediji izvjestili su o snažnim eksplozijama i zvucima borbenih aviona širom glavnog grada.

U međuvremenu, portparol iranskog vojnog zapovjedništva Khatam Al Anbija izjavio je u petak da će "napadi naše zemlje na neprijateljske položaje narednih dana biti još žešći i sveobuhvatniji".

Sve vijesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte u našem blogu uživo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael teheran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ