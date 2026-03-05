Oglasio se Janaf: Snabdijevanje naftom iz Slovačke i Mađarske nije ugroženo

Jadranski naftovod (Janaf) pruža usluge transporta sirove nafte svim korisnicima pod jednakim uslovima, te shodno tome, snabdijevanje sirovom naftom Slovačke i Mađarske nije ugroženo, navedeno je na stranici ove kompanije.

Izvor: Hamara/Shutterstock

Iz Janafa su poručili da će nastaviti da garantuju energetsku bezbjednost centralne i jugoistočne Evrope i ispunjavaju svoju stratešku ulogu energetskog čvorišta EU.

To uključuje, pojasnili su, transport neruske nafte do rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj u dovoljnim količinama za njihove cjelokupne godišnje potrebe.

Iz kompanije su naveli da se pitanje prihvatanja pojedinačnih pošiljki ruske nafte razmatra isključivo u okviru važećih evropskih i međunarodnih sankcija, u konsultaciji sa svim nadležnim i zainteresovanim stranama.

Istakli su da pojedinačna cijena transporta nafte zavisi od ugovorenih količina, a veće količine znače nižu cijenu, te ne postoji jedinstvena `tržišna cijena` za transport, jer svaki cjevovodni sistem funkcioniše pod specifičnim tehničkim, geografskim i tržišnim okolnostima.

Mađarska grupa MOL i njena slovačka podružnica "Slovnaft" podnijeli su žalbu Generalnom direktoratu Evropske komisije za konkurenciju, u kojoj je navedeno da Hrvatska ne dozvoljava snabdijevanje mađarskih i slovačkih rafinerija ruskom sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda.

U pismu upućenom EK, MOL i "Slovnaft" tvrde i da Janaf od 2022. godine naplaćuje tri do četiri puta veću cijenu od prave tržišne cijene za transport.

