Akcija "LIVE 1": U Tuzli i Lukavcu oduzeta roba vrijedna 205.000 KM namijenjena internet prodaji

Akcija "LIVE 1": U Tuzli i Lukavcu oduzeta roba vrijedna 205.000 KM namijenjena internet prodaji

Autor Haris Krhalić
0

Službenici UIO u akciji "LIVE 1" oduzeli su više od 13.000 komada robe namijenjene za internet prodaju.

Oduzeta roba u akciji Live Izvor: UIO BiH

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH) sproveli su uspješnu operativnu akciju kodnog naziva „LIVE 1“, tokom koje je na području regionalnog centra Tuzla zaplijenjena veća količina robe široke potrošnje bez porijekla. Ukupna tržišna vrijednost oduzetih predmeta procjenjuje se na oko 205.000 KM.

Detalji zapljene u Tuzli i Lukavcu

Akcija je izvedena na dvije lokacije – u Tuzli i Lukavcu – nakon što su istražitelji UIO došli do operativnih saznanja o nepravilnostima u poslovanju određenih fizičkih lica.

Prilikom pretresa, pronađeno je ukupno 13.275 komada robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Zaplijenjeni asortiman čine:

  • Kućne potrepštine i posuđe
  • Tekstilna roba (peškiri i sl.)
  • Tehnička roba i drugi artikli široke potrošnje
  • Roba bila namijenjena za „Live“ prodaju

Zanimljivo je da je istraživanjem utvrđeno da je sva oduzeta roba bila namijenjena isključivo za internet prodaju, odnosno popularne „Live“ prenose na društvenim mrežama, putem kojih se roba nudi kupcima bez plaćanja poreza i carinskih dažbina.

Protiv odgovornih lica već su preduzete zakonom propisane mjere i radnje zbog utvrđenih nezakonitosti.

 Iz UIO podsjećaju da svi građani mogu potpuno anonimno i besplatno prijaviti bilo koji oblik nelegalne trgovine ili utaje poreza pozivom na otvorenu liniju 080 02 06 07.

UIO BiH Uprava za indirektno oporezivanje

