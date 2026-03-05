logo
Teheran odbacuje optužbe Bakua: "Izrael stoji iza napada dronom na Azerbejdžan"

Teheran odbacuje optužbe Bakua: "Izrael stoji iza napada dronom na Azerbejdžan"

Autor Haris Krhalić
0

Generalštab Irana demantuje umiješanost u napad dronom na aerodrom u Azerbejdžanu.

iran napad azerbejdžan Izvor: Shutterstock

Generalštab Oružanih snaga Irana oštro je demantovao navode da su njihove bespilotne letjelice povrijedile vazdušni prostor Azerbejdžana i izvršile napad na teritoriju ove susjedne zemlje.

U zvaničnom saopštenju, iranska vojska naglašava da nemaju namjeru da narušavaju odnose sa muslimanskim državama, te su za incident direktno optužili Izrael.

Iranska strana tvrdi da su napadi dronom zapravo provokacija smišljena da izazove diplomatski raskol.

Negiramo lansiranje drona prema Republici Azerbejdžan. Ovakve akcije lažnog cionističkog režima, s ciljem narušavanja odnosa među muslimanskim zemljama, dobro su poznate. Prema našim istragama, upravo je taj režim izveo napad kako bi lažno optužio Islamsku Republiku Iran“, navodi se u saopštenju.

S druge strane, zvanični Baku je ranije potvrdio da su u napadu na Autonomnu Republiku Nahčivan povrijeđene dvije osobe, te da je pričinjena materijalna šteta.  Prema izvještajima azerbejdžanskih vlasti jedan dron se srušio direktno na zgradu aerodrom u Nahčivanu dok je druga letjelica pala je u neposrednoj blizini škole.

Azerbejdžan je oštro osudio ove napade, navodeći da su bespilotne letjelice doletjele sa teritorije Irana, što je dovelo do ozbiljne eskalacije napetosti na granici dvije države.

