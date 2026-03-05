Vlada RS utvrdila Zakon o privremenom izdržavanju: Alimentacioni fond postaje stvarnost

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na Sokocu po hitnom pospupku Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece, čiji je cilj zaštita djece ukoliko roditelji ne plaćaju alimentaciju.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da će se navedeno zakonsko rješenje odnositi na djecu do 18 godina.

"Zakon, kada bude usvojen, neće biti primjenjivan retroaktivno. Biće primjenjivan samo kada zahtjev bude predat u Fond dječije zaštite", rekao je Šeranić na sjednici Vlade Republike Srpske.

Glavna novina je to što će država, nakon što isplati sredstva djetetu, preko Pravobranilaštva RS pokretati postupke prinudne naplate od roditelja dužnika, čime se teret dokazivanja i naplate sklanja sa leđa samohranih roditelja.