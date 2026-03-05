logo
Balistička raketa pala na Dubai? Haos u UAE, Iran pokrenuo veliki napad

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Iran je lansirao balističke rakete i više od 130 samoubilačkih dronova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Balistička raketa pala na Dubai Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

"Dejli mejl" prenosi da je Dubaipogođen jednom balističkom raketom, ali i sa više dronova.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da je šest dronova palo na teritoriju Emirata, kao i da je šest raketa uništeno u najnovijem napadu koji je pokrenuo Iran.

Ovo se dešava u trenutku kada Pentagon počinje pregovore o kupovini dronova presretača ukrajinske proizvodnje, kako bi pomogao u suzbijanju napada iranskih dronova "šahed", usred strahova da bi države Persijskog zaliva mogle ostati bez raketa za odbranu.

SAD su se okrenule iskustvu Kijeva u odbijanju napada dronova, jer zalihe raketa Patriot koje se koriste za presretanje "šaheda" opadaju. Jedan ukrajinski zvaničnik je za "Fajnenšel tajms" rekao:

"Očigledno je da postoji porast interesovanja za ukrajinske dronove-presretače, koji mogu da presretnu "šahed" po veoma niskoj ceni.

Tri osobe su poginule do sada u napadima na UAE, svi su strani državljani iz Pakistana, Nepala i Bangladeša, navodi ministarstvo, dodajući da je 94 ljudi povređeno od početka napada.

