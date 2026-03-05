Medvedev doživio filmsku priču da bi napustio Dubai: "Vozač nije mogao da pronađe važnu stvar"

Teniser Danil Medvedev otkrio je kako je napustio Dubai nakon turnira koji je osvojio

YouTube/Printscreen/@tennis_bolshoi

Ruski teniser Danil Medvedev (30) prošao je turbulentan period nakon što je osvojio turnir u Dubaiju. Zbog rata na Bliskom istoku izlaz iz zemlje bio mu je ograničen, pa samim tim i nastavak teniske turneje i dolazak na Indijan Vels. Međutim, sada je saga završena, Rus je uspješno napustio Dubai i nakon drame koju je preživio otkrio je detalje.

"Malo je bilo teško, put je bio dug. Ali ja sam, da kažem, od onih ljudi koji smatraju da društvene mreže i vijesti vole da preuveličavaju i stvaraju priče. U suštini, put je bio dug i logistički pomalo naporan. Bilo je teško pronaći način da stignem u Indijan Vels, ali smo ga našli. Ovdje smo i čak imamo nekoliko dana za pripremu. Naravno, sada sam baš umoran - put je trajao, ne znam, u zbiru skoro dva dana, stalno putuješ i letiš. Jednostavno sam iscrpljen, ali za par dana se nadam da ću se odmoriti i biti spreman", rekao je u razgovoru za "БОЛЬШЕ".

A kako je izgledao čitav put, koji je trajao dva dana, do detalja je objasnio, a čak je imao i trenutak za šalu, pošto se sjetio momenta kad vozač nije uspio da pronađe pasoš - od čega je moglo da zavisi čitavo putovanje. "'FlightRadar' smo gledali baš da bismo razumjeli uopšte gdje ima letova. Pretpostavljam da je u poslednje vrijeme to bio jedan od najpopularnijih sajtova na svijetu. Došli smo automobilom u Aman. Put traje, zavisi - nekome četiri i po sata, nekome šest, nekome devet, nama je trebalo oko sedam. Vozač nije mogao da pronađe važnu stvar - svoj pasoš.

Zbog toga smo čak prešli granicu, okrenuli se i vratili u Emirate, pa je on na parkingu našao pasoš i ponovo smo se vratili u Aman. Tamo smo prespavali, sutradan letjeli za Istanbul. Noć u Istanbulu, u hotelu na aerodromu i zatim let za Los Anđeles. U suštini, nema tu nekih velikih priča - zvuči neobično, kao u nekom filmu. Prešao sam granicu, bio s drugim ljudima... U Amanu nikad nisam bio, tamo nema teniskog turnira, pa sam bar vidio novu zemlju. Na telefonu smo stalno provjeravali letove i smještaj, tražili opcije i nekako smo uspjeli da stignemo ovdje."

Profimedia/Gabriel Calvino Alonso/imago sportfotodiens

Otkrio je Medvedev i da sve do Istanbula nije putovao sa prijateljima i ujedno rivalima iz Rusije, ali su mu se Karen Hačanov i Andrej Rubljov pridružili u Istanbulu. "U Aman smo putovali odvojeno, a tamo smo se sastali i zajedno letjeli za Istanbul, pa iz Istanbula za Los Anđeles. Tako je ispalo. Zato je bilo i zabavno u avionu - igrali smo karte i slično. Lakše je to sve prebroditi sa prijateljima nego sam. I logistički i fizički je naporno, avioni nisu jednostavni, ali bilo je lakše u društvu."

O cjelokupnoj situaciji u kojoj se našao Medvedev je rekao: "Zapravo, bilo je i ranije sličnih situacija. Ovo je neobično, ali fizički umor sam već doživio - recimo kada sam poslije pobjede u Roterdamu odmah letio i razbolio se, pa su tu bili i vremenska razlika i prelazak sa zatvorenog na otvoreni teren.

U subotu će biti teško, treba se sabrati i pronaći snagu. Ali ako prođem prvi krug, do ponedjeljka ima dovoljno vremena i trebalo bi da budem sto odsto spreman. Subota je izazov, ali ništa što već nisam prošao - i u nižim turnirima su postojale situacije kada putuješ u posljednji čas da bi igrao. Tako da sam fizički siguran u sebe", zaključio je Medvedev.