Medvedev ispao sa Australijan opena: Pregazio ga supertalentovani Amerikanac

Danil Medvedev doživio je prilično ubjedljiv poraz od Lernera Tijena i ispao je sa Australijan opena.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Danil Medvedev ispao je sa Australijan opena. Mladi američki teniser Lerner Tijen očitao mu je lekciju pošto ga je praktično "počistio" sa terena - 6:4, 6:0, 6:3. Njihovi prethodni mečevi bili su puni drame, pet setova, a sada je situacija bila potpuno suprotna.

Tijen je pokazao zašto predstavlja budućnost svjetskog tenisa i zašto bi u bliskoj budućnosti možda mogao i da se suprotstavi Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru koji već neko vrijeme dominiraju svetskim tenisom. Možda on postane "novi Novak", odnosno uradi ono što je Đoković uspio kada su tenisom dominirali Rafa Nadal i Rodžer Federer.

Što se samog meča tiče Tijen je održao čas tenisa ruskom igraču i grend slem šampionu. Suočio se samo sa jednom brejk loptom, servirao je odlično (uzeo 70 odsto poena na prvi i 67 odsto poena na drugi servis) i imao 33 vinera i 16 neiznuđenih grešaka.

First Grand Slam quarterfinal appearance ever ✅⁰

The youngest man to reach the#AusOpenquarterfinals since 2015 ✅



Nothing less than A++ from Learner Tien today!pic.twitter.com/6C9zTJEZOl — #AusOpen (@AustralianOpen)January 25, 2026

U četvrtfinalu će igrati protiv Saše Zvereva koji je bez većih problema dobio Franciska Serundola (Argentina) - 6:2, 6:4, 6:4. Drugi četvrtfinalni par u tom dijelu žrijeba činiće Karlos Alkaraz (Španija) i Aleks de Minor (Australija) i oni će u utorak izaći na teren.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!