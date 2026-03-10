Nije Liga šampiona već Bajernovo ponižavanje Atalante: Drugi meč ne moraju ni da igraju

Fudbaleri Bajerna iz Minhena ponizili Atlantu u Ligi šampiona.

Nije ovo bio uobičajen meč Lige šampiona - više je ličilo na neku od uvodnih runda Kupa Njemačke, kada Bajern iz Minhena gostuje u obližnjem gradiću i tamo do vrha napuni mrežu lokalnog kluba.

Meč Atletiko Madrida i Totenhema bio je veoma haotičan zbog rezervnog golmana Antonjina Kinskog koji je španskom timu poklonio dva gola, za ukupnih 3:0 u prvih 15 minuta meča. Odmah nakon toga izašao je iz igre, a u ostatku meča bilo je 2:2, pa je ekipa Dijega Simeonea daleko bliža prolasku u četvrtfinale.

Što se tiče meča Njukasla i Barselone, tamo je bolji bio engleski tim i to je prilično neočekivano. Njukasl je stigao do prednosti golom Harvija Barnsa u 86. minutu, ali je Lamin Jamal sa bijele tačke u šestom minutu nadoknade uspio da postigne gol koji je španskom timu donio izjednačenje pred revanš na svom terenu.

Rezultati Lige šampiona u utorak uveče:

18.45 Galatasaraj - Liverpul 1:0

21.00 Atalanta - Bajern 1:6

21.00 Atletiko - Totenhem 5:2

21.00 Njukasl - Barselona 1:1

