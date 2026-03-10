logo
Nije Liga šampiona već Bajernovo ponižavanje Atalante: Drugi meč ne moraju ni da igraju

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Bajerna iz Minhena ponizili Atlantu u Ligi šampiona.

Bajern pregazio atalantu u ligi sampiona Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Nije ovo bio uobičajen meč Lige šampiona - više je ličilo na neku od uvodnih runda Kupa Njemačke, kada Bajern iz Minhena gostuje u obližnjem gradiću i tamo do vrha napuni mrežu lokalnog kluba. 

Meč Atletiko Madrida i Totenhema bio je veoma haotičan zbog rezervnog golmana Antonjina Kinskog koji je španskom timu poklonio dva gola, za ukupnih 3:0 u prvih 15 minuta meča. Odmah nakon toga izašao je iz igre, a u ostatku meča bilo je 2:2, pa je ekipa Dijega Simeonea daleko bliža prolasku u četvrtfinale.

Što se tiče meča Njukasla i Barselone, tamo je bolji bio engleski tim i to je prilično neočekivano. Njukasl je stigao do prednosti golom Harvija Barnsa u 86. minutu, ali je Lamin Jamal sa bijele tačke u šestom minutu nadoknade uspio da postigne gol koji je španskom timu donio izjednačenje pred revanš na svom terenu.

Rezultati Lige šampiona u utorak uveče:

  • 18.45 Galatasaraj - Liverpul 1:0
  • 21.00 Atalanta - Bajern 1:6
  • 21.00 Atletiko - Totenhem 5:2
  • 21.00 Njukasl - Barselona 1:1

Pogledajte

00:17
Andrija Maksimović okreće Kundea iz Barselone
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

(MONDO)

Tagovi

FK Bajern Minhen Liga šampiona

