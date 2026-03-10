"Rekao sam 'Svaka čast', zato su osvojili": Nikola Jokić otkrio tajnu vaterpolista Srbije

Nikola Jokić morao da čestita vaterpolistima Srbije kada je vidio kako teku njihove pripreme za osvajanje zlatne medalje.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić gostovao je u podkastu "X&O" kod voditelja Edina Avdića, a tom prilikom otkrio je i neke do sada nepoznate detalje iz svoje karijere. Govorio je na mnogo tema najbolji srpski košarkaš, ali nije njegov sport bio jedini u fokusu - pri kraju emisije podijelio je svoja iskustva sa srpskom reprezentacijom u vaterpolu.

Nikola Jokić je tokom Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine postao prijatelj sa nekoliko vaterpolo reprezentativaca, a oni su ga primili u ekipu, pa je dane u Brazilu provodio sa njima. Tada je imao priliku da ih prve ruke vidi kako se gradi šampionski tim, jer je to bio put do prvog od tri uzastopna zlata na Olimpijskim igrama.

"To sam htio da ti kažem. Vaterpolo sam gledao sad... Upoznao sam ih u Riju, vaterpoliste naše. Sad od tih igrača, od tad igraju Jakšić, Mandić, Sava Ranđelović i možda Ćuk. I oni su sad osvojili Evropsko prvenstvo. Mislim da su oni svijetla tačka našeg sporta. Oni su odličje, svi moramo da se dičimo njima. Napisao sam nekima da su stvarno uzor svima, ja se divim tim momcima. Oni su momci svi gromade", rekao je Nikola Jokić.

Improvizovana kafana koja je radila za vaterpoliste tokom Olimpijskih igara dobila je svoju punu svrhu nakon osvajanja zlatne medalje. Tada su začetnici dominacije srpskog popili pun frižider piva i to nakon što su iz njega prvobitno izvadili police kako bi napravili još više mjesta za limenke. Jokić je mogao samo da čestita.

"Imam priču za njih... Jakša je sad kapiten, a tad je bio najmlađi, kao i ja. Pa je i on išao u McDonalds vaterpolistima. Oni su mene tako zavoljeli, bili su Filip Filipović, Stefan Mitrović, braća Pijetlović, Živko Gocić... Imali smo kafanu kod fizioterapeuta Vlade, 'Stari orah' ili 'Orah'. Tu su imali 'Soni', sto, stolice, frižider... Jednom su zatvorili kafanu, nije radila. Nije to bila kafana, samo su napisali iznad. Zatvorili su kafanu, nešto su izgubili, bila je frka. Onda su pobijedili i otvorili opet kafanu. Kad su osvojili zlato na Olimpijskim igrama izvadili su sve police iz frižidera i naslagali limenke vodoravno do kraja. I popili sve. Ja rekoh 'Svaka čast'. Zato su osvojili, zato i osvajaju. Sjajni momci, nemam dovoljno riječi da ih opišem. Drago mi je što svake godine uspijevaju da nas obraduju, razvesele,

Vaterpolo reprezentacija Srbije mijenjala se kroz godine, ali je i na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. i na Olimpijskim igramau Parizu 2024. godine osvojila zlatne medalje. Pojedini vaterpolisti poput Dušana Mandića i Nikole Jakšića osvojili su tri zlatne medalje na Olimpijskim igrama, što je svakako podvig vrijedan divljenja. Nedavno su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a odličja i piva biće i narednih godina.

