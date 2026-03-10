Komentator mislio da Nikola Jokić simulira, a onda je ućutao kad je vidio snimak

Nikola Jokić je dobio jak udarac u lice od Lu Dorta, a mnogi nisu to vidjeli u prvi mah.

Izvor: X/CJVogel_OTF/printscreen

Nikola Jokić je još jednom odigrao fantastičan meč u NBA ligi, ali njegov novi tripl-dabl učinak nije bio dovoljan da Denver pobijedi Oklahomu. Najbolji tim u ligi savladao je ekipu u kojoj je srpski centar prva zvijezda, a košarkaš Lu Dort ponovo je iskoristio priliku da udari najboljeg košarkaša na svijetu. Ovog puta je to uradio laktom, pravo u lice Nikole Jokića.

Njegov udarac laktom nisu svi vidjeli u direktnom prenosu, a među onima kojima je promakao - ili su se pravili ludi - nalazi se i spiker koji komentariše utakmice Oklahome. Njemu je djelovalo da Jokić simulira i da pokušava da izvuče kaznu za igrača koji ga je nedavno faulirao na veoma pokvaren način.

"Da li se šalite sa mnom? On uopšte nije dobio udarac u lice! Pogledajte ovu situaciju, narode, moram to da vam pokažem", uzvikivao je on u mikrofon, a zatim potpuno zaćutao. Kada je vidio usporeni snimak i lakat koji pogađa u lice Nikolu Jokića, više nije imao šta da kaže. Pogledajte tu situaciju:

This is hilarious.



OKC announcer: “Are you kidding me… He didn’t even get hit in the face! Take a look at this folks, I gotta show it to ya.”



**replay shows Dort elbowing Jokic in the face**



— silence —pic.twitter.com/vXZQHIqZYB — CJ Vogel (@CJVogel_OTF)March 10, 2026

Ova situacija dogodila se u samom finišu meča, na manje od minut i po do kraja četvrte dionice. Oklahoma je u tom trenutku imala sedam poena prednosti i bila je veoma blizu pobjede, do koje je na kraju stigla - ali nakon velike drame i dvije veoma teške trojke Šej Gildžes-Aleksandera kojima je Kanađanin morao da odgovori Nikoli Jokiću.

Srpski košarkaš je meč završio sa 34 poena, 14 skokova i 13 asistencija. Ove sezone prosječno bilježi 28,9 poena, 12,5 skokova i 10,3 asistencije. Kao i prethodnih godina, srpski košarkaš je u najužem krugu kandidata za MVP nagradu u ligaškom dijelu sezone.

