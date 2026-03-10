Andrea Trinkijeri dobio veliki budžet u PAOK-u

PAOK usvojio povećanje budžeta za 12 miliona evra, cilj je Evroliga.

Već odavno se priča o velikom projektu Aristotelisa Mistakidisa u solunskom PAOK-u, a kao grom iz vedra neba je u ambiciozni klub stigao Italijan Andrea Trinkijeri. Grčki crno-bijeli traže put ka najvećoj evropskoj sceni, a nema sumnje da će sve ići lakše sada kada je budžet uvećan za čak 12 miliona evra, što je usvojeno na Skupštini upravnog odbora.

Nekadašnji trener Partizana je dio dugoročne vizije i sa crno-bijelima je dogovorio petogodišnju saradnju. Plan je da preuzme ekipu na ljeto, a do tada će na klupi sjediti Pantelis Buckos.

Obradović rekao "ne"

Kružile su priče u Grčkoj da je vlasnik PAOK-a prvo zvao Željka Obradovića, spominjao se i Janis Sferopulos, ali očigledno je samo Trinkijeri bio spreman da se obaveže na dugoročni period tokom kog će glavni cilj biti proboj u elitu.

"Trenutno ne razmišljam ni o čemu drugom, osim o porodici. Do kraja juna neću raditi ni za jedan klub. Tokom ovog perioda ne namjeravam da razmatram nikakav prijedlog za saradnju, bez obzira odakle dolazi", rekao je Obradović u decembru tokom svog boravka u Grčkoj i otklonio sve dileme oko svog statusa, makar do juna.

Evroliga je prvi i osnovni cilj

U narednoj sezoni nas čeka nova revolucija u evropskoj košarci. Dolazak NBA Evropa će potpuno prekrojiti postojeću mapu, ali PAOK vrlo dobro zna gdje želi da završi.

Imaju novca da plate licencu i prave respektabilan tim koji bi trebalo da bude konkurentan u Evroligi. Ipak, postoji i opcija ulaska u novo takmičenje pod patronatom FIBA i NBA, gdje se učešće može obezbijediti preko FIBA Lige šampiona gdje igraju ove sezone.

SDNA je prenijela da već postoje indicije da će PAOK i Bešiktaš naredne sezone biti novi učesnici Evrolige.

"U nekom drugom periodu, ni u kom slučaju ne bi moglo da se smatra izvjesnim učešće PAOK-a u narednoj sezoni. Ipak, sada postoje ozbiljne šanse da se to dogodi. Slična situacija mogla bi da se posmatra i u kontekstu mogućeg uključivanja Bešiktaša u sljedeću sezonu Evrolige, budući da postoje zajedničke karakteristike sa PAOK-om", navodi se u tekstu.

"PAOK i Bešiktaš pružaju sigurnost i finansijske garancije takmičenju, što trenutno ne mogu da obezbijede ASVEL i Monako, dok ozbiljan znak pitanja postoji i u vezi sa Hapoel Tel Avivom i Makabijem, zbog rata u kojem učestvuje Izrael. To stvara bezbjednosne probleme tokom utakmica, ali i osjećaj nesigurnosti kod igrača i zaposlenih u tim klubovima", navedeno je.

