Trinkijeri ima novi klub: Miško se javio i sve objasnio, neće odmah da sjedne na klupu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Andrea Trinkijeri je novi trener PAOK-a, ali će grčki tim da preuzme tek od sljedeće sezone

Andrea Trinkijeri je novi trener PAOK-a Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Andrea Trinkijeri i zvanično ima novi klub. Potpisao je za PAOK, ali neće odmah preuzeti klub. Sve informacije otkrio je njegov agent Miško Ražnatović koji je saopštio da će preuzeti ekipu tek od naredne sezone i da neće sjesti na klupu pred sam kraj tekuće sezone.

"Andrea Trinkijeri će biti trener grčkog kluba PAOK Solun na tri sezone. Počeće od sezone 2026/27", napisao je Ražnatović na društvenim mrežama.

Solunski klub je preuzeo grčki milijarder Aristotelis Mistakidis i očigledno je da ima velike ambicije. Spekuliše se i da žele u NBA Evropa takmičenje.

Trinkijeri je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik u Armaniju, pa je vodio manje klubove Triboldi, Juvekasertu, Veroli, a onda je u Kantuu proveo četiri godine i tamo je privukao pažnju Uniksa. Bio je godinu dana selektor Grčke, pa je preuzeo Broze. Dvije sezone vodio je Partizan i otišao je iz kluba tokom pandemije korone. Potom je vodio Bajern Minhen, pa Žalgiris i trenutno je bez kluba. Nedavno se spominjao i kao kandidat da preuzme Partizan poslije odlaska Željka Obradovića.

Tagovi

Andrea Trinkijeri KK PAOK

