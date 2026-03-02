"Ups": Dvejn Vašington se ponovo oglasio iz Dubaija, morao je i da se izvini zbog jednog detalja

Dvejn Vašington ponovo se oglasio iz Dubaija, nabavio je patike koje želi, ali je morao da se izvinjava zbog boje...

Izvor: MN PRESS

Dvejn Vašington je za dvojicom saigrača "zarobljen" u Dubaiju. Zbog bombardovanja i situacije na Bliskom Istoku vazdušni prostor je zatvoren i čeka se povratak u Srbiju. Za to vrijeme on je riješio neke druge probleme i nabavio patike koje je želio.

U nedjelju se oglasio prvi put i tražio pomoć da nabavi patike Kobija Brajanta u svojoj veličini. Dan kasnije je uspio da ih nađe, pa se opet javio na Instagramu, doduše uz izvinjenje. Razlog izvinjenja je boja patika koja je crvena, pa se unaprijed izvinio navijačima Partizana.

"Inače, našao sam ih. Ups", napisao je Vašington uz dvije fotografije i izvinjenje.

Najavljeno je da bi evakuacija iz Dubaija mogla da krene večeras oko 23 časa po našem vremenu, pa ostaje da se vidi da li će u avionu da budu Vašington i saigrači Šejk Milton i Dilan Osetkovski.