Dvejn Vašington se oglasio iz Dubaija: Drugi brinu za bombe, a evo šta njega zanima

Dvejn Vašington se oglasio iz Dubaija: Drugi brinu za bombe, a evo šta njega zanima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington iz Partizana se oglasio iz Dubaija, ali ima druge brige dok traje oružani sukob.

Dvejn Vašington u Dubaiju traži patike dok traje rat Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Američki košarkaš Dvejn Vašington "zaglavljen" je u Dubaiju kao i veliki broj turista koji su prethodnih dana "skoknuli" do Emirata, ne sluteći da će na Bliskom istoku ovog vikenda izbiti oružani sukob. Nakon napada Izraela i SAD na Iran, odgovorili su Iranci koji su gađali Dubai i Abu Dabi, tako da je avionski saobraćaj već 48 sati u prekidu.

Zbog ove situacije mnogi su zabrinuti, ali čini se da Dvejn Vašington ne mari previše, pošto se iz Dubaija oglasio na Instagramu oko drugog problema koji ga muči i time je iznenadio svoje pratioce.

Izvor: Instagram/dwizjr/Screenshot

Ono što njega zanima je gdje može da nabavi patike Kobija Brajanta u njegovoj veličini, poručio je da je stvar urgentna i da mu je potrebno da ih što pre pronađe u Dubaiju. Za sada nema informacija da li mu je neko izašao u susret i javio mu gdje može da nađe ove patike, ako je uopšte nekome do toga.

Ko je još u Dubaiju?

Osim Dvejna Vašingtona, zajedno sa njim na aerodromu su "zarobljeni" i Dilan Osetkovski i Šejk Milton, a očekuje se da meč koji će Partizan igrati u Evroligi protiv Dubaija bude odložen zbog ove situacije.

Podsjetimo, taj meč zakazan je za 3. mart, a još se čeka reakcija Evrolige kao i odluka o izraelskim klubovima.

