Više ni Jokić ne može da ga brani: Trebalo da bude najveće pojačanje Denvera, a igra katastrofalno

Katastrofalna sezona za Kema Džonsona koji, umjesto da bude najveće pojačanje Denvera, postaje njegov problem.

Kem Džonson stigao je ljetos u Denver kao najveće pojačanje i malo je reći da je do sada razočarao. S njim je najviše strpljenja imao Nikola Jokić, koji ga je branio i bodrio čitave sezone, međutim utisak je da je i Somborac "digao ruke" nakon posljednje utakmice Nagetsa u kojoj su doživjeli poraz od Minesote (117:108).

Na toj utakmici Kem Džonson nije uspio da se upiše u strijelce, promašio je svih šest šuteva iz igre za 23 minuta, a na sve to je doživio i povredu zgloba noge zbog koje nije mogao da igra u završnici. Za sada nema zvanične prognoze koliko bi Džonson mogao da pauzira, ali je sasvim sigurno da ga neće biti u narednoj utakmici protiv Jute, što je samo još jedna od loših vijesti u nizu za Nagetse.

Denver je poslao Kema Džonsona u Bruklin u zamjenu za Majkla Portera Džuniora, koji igra zaista fantastičnu sezonu. Ima prosjek od 24,5 poena po meču, 7 skokova i 3,1 asistencije, što su njegove najbolje brojke u karijeri, dok sa druge strane njegova zamjena u Nagetsima igra najslabiju sezonu u životu.

Kem Džonson je na samo 11,2 poena, 3,8 skokova i 2,3 asistencije, uz svega 44,5 odsto šuta iz igre. Pogađa najmanje trojki u karijeri, svega 1,8 po meču, a očekivali su u Denveru da će sa njihovim "spejsingom" i Jokićevim asistencijama biti i na tri.

Iako je jedno vrijeme igrao dobro u odbrani, utisak je da je i tu pao u posljednje vrijeme, prije svega na fizičkom planu.

Jokić nije optimista

Vidjeli smo poslije meča sa Minesotom da Nikola Jokić nije djelovao previše optimistično, pošto se u Denveru čitave sezone ponavljaju iste stvari. Izgubljene lopte, loša odbrana, pa povrede važnih igrača - i tako u krug. Zato se Jokić nije previše ni obradovao činjenici da bi od sljedeće nedjelje na parketu mogli da budu Gordon i Votson.

Iako to govori da bi Denver mogao da zaigra bolju košarku, Jokić je oprezan baš zbog velikog broja povreda koje su ove sezone zadesile Nagetse, između ostalog i Kema Džonsona na meču sa Minesotom.

"Vidjećemo hoćemo li biti zdravi, stalno se nešto dešava, bili smo u svakoj utakmici od Ol-stara, nadam se da ćemo dobijati više utakmica", rekao je Jokić.

