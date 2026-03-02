"On ne igra jer je moj sin": Tanjga objasnio zašto forsira svog nasljednika, iako pravi kikseve

Miroslav Tanjga se oglasio povodom sve češćih kikseva njegovog sina Siniše Tanjge.

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina je u ozbiljnoj krizi i u posljednje dvije utakmice nije ličila na sebe. Nakon što je Novi Pazar "razbio" u Novom Sadu 3:0, Vojvodina je izgubila i od Železničara u Pančevu (2:0), a ono što je zajedničko za obje utakmice je da su ih obilježile greške defanzivca Siniše Tanjge.

S obzirom na to da se radi o trenerovom sinu, to je dodatno podiglo sumnje i pojačalo kritike, a otac Miroslav Tanjga ističe da je čitava ekipa griješila i da ne treba "lomiti" na jednom igraču.

"Prije svega, Siniša je bonus i igra zbog toga što procjenjujem da to zaslužuje, a ne zato što je moj sin. Istina je da je on u posljednja dva susreta imao slabijih trenutaka, ali imala ih je i čitava ekipa, zar ne? Kod penala za Pančevce, iz mog ugla, nisam siguran da je on postojao i, da se, kojim slučajem, ista situacija desila na drugoj strani terena, nisam siguran da bismo dobili najstrožu kaznu", rekao je Miroslav Tanjga za "Žurnal".

"Bilo kako bilo, Siniša u posljednje vrijeme igra pod velikim pritiskom, to neminovno utiče na njega i znam da je mladom igraču potrebna velika podrška da se svemu odupre, a ne samo kritika", naglasio je otac.

Prema njegovim riječima, Siniša Tanjga neće igrati protiv Trajala u Kupu Srbije, a onda će još vidjeti šta će odlučiti za Partizan koji dolazi za vikend u Novi Sad:

"Razgovarao sam i razgovaram s njim, nije mu lako, naprotiv, mnogo mu je teže nego meni. U slučaju da odlučim da ga promijenim, moraćemo da pronađemo bonus igrača na drugoj poziciji što nije nimalo jednostavno. Protiv Trajala će igrati Mađar Kornel Sič, a onda ćemo još da sagledamo situaciju".

Siniša Tanjga i Dragan Kokanović.

Izvor: MN PRESS

Siniša Tanjga rođen je 11. marta 2004. godine u Berlinu. Ponikao je u mlađim kategorijama Vojvodine, a potom je sa ocem bio u Bolonji i njegovom bivšem klubu Majncu, da bi se 2023. godine vratio u Novi Sad. Bio je na pozajmici u Mladosti GAT, a ove sezone počeo je redovno da dobija priliku u dresu novosadskog kluba. Ukupno, odigrao je 12 utakmica ove sezone u svim takmičenjima.

Inače, ime je dobio po Siniši Mihajloviću, kumu Miroslava Tanjge.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!