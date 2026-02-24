Lijevi bek Vojvodine Lukas Baros je navodno na radaru selekcije Srbije i mogao bi Veljko Paunović da ga pozove u nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Brazilac u dresu Srbije? Davno su prošle godine kada je bilo ideje da Kleo obuče dres Srbije, ali prije decenije to se nije desilo. Sada "Mocart sport" prenosi da bi Brazilac mogao da bude novi lijevi bek Srbije.

Navodno je ideja da Lukas Baros iz Vojvodine obuče dres "orlova". Ima Brazilaca koji nastupaju za druge nacionalne timove, u komšiluku smo godinama gledali Eduarda da Silvu u napadu Hrvatske, a sada postoji ideja da Lukas Baros zakrpi rupu na lijevom boku srpskog nacionalnog tima.

Prva opcija Veljku Paunoviću u nacionalnom timu je Aleksa Terzić, a tu je i Mihailo Ristić koji ima često ima problema sa povredama.

Ko je Lukas Baros?

Vidi opis Brazilac oblači dres Srbije? Bek Vojvodine na radaru Veljka Paunovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Baros je ponikao u Botafogu, a osim u Brazilu proveo je jednu sezonu u Portugalu na pozajmici u ekipi Tondele. U ljeto 2024. godine stigao je u Vojvodinu za 150.000 evra. Ustalio se u timu, a saigrači ga vrlo cijene. Odigrao je do sada 41 meč u Novom Sadu, ima 26 godina, a sa crveno-bijelima ima ugovor do 2027. godine.