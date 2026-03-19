Nenad Lalatović "izazvao" Veljka Paunovića

Interesantna zamisao Nenada Lalatovića da selekcija Superlige Srbije odigra meč protiv fudbalera srpskog "A" tima koji vodi Veljko Paunović.

Izvor: MN PRESS

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović predložio je Veljku Paunoviću meč između fudbalera iz Superlige Srbije - i onih koji su u "A" selekciji. Lalatovićev prijedlog je da on bude trener ekipi sastavljenoj od igrača iz srpskog prvenstva, s obzirom da ima ogromno iskustvo i rad sa velikim brojem fudbalera u više klubova, a vidjećemo da li će selektor "odgovoriti" na ovo.

"Ja sam za to sam da reprezentaciju Superlige vodim protiv A selekcije. Veljko Paunović je sjajan čovjek i stručnjak. Želim mu da radi ovaj posao narednih deset godina, jer selektorski staž i treba da bude na duži period", rekao je Nenad Lalatović u intervjuu za "Sportski žurnal", ocijenivši da možda ne bi bila najpametnija ideja kada bi se napravio meč između domaćih i stranih igrača iz Superlige.

"Bila bi to tuča. Mač sa dvije oštrice, sve bi se svelo na to ko je bolji - domaći ili strani igrači. Ne bi valjalo ni da stranci pobijede. Inače volim domaće igrače, a stranci su uvijek dobrodošli", naglasio je Lalatović.

Znamo da je Lalatović "preporodio" Novi Pazar i da je ova ekipa hit proljećnog dijela prvenstva, a upitan je i kakve su mu ambicije dalje u karijeri, da li bismo jednog dana mogli da ga vidmo kao selektora Srbije ili neke druge zemlje? Uglavnom takvu želju imaju treneri.

"Imam je i ja (želju da vodi Srbiju, prim. aut.). Za inostranstvo sam još mlad trener, a da radim mogu još sigurno 15 godina. Možda bi mi selektorski posao odgovarao za nekih pet-šest godina", zaključio je Lalatović.

Paunović zvao igrače iz Superlige Srbije

Veljko Paunović organizovao je prošle nedjelje trening utakmicu u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi na kojoj je isprobao igrače iz Superlige Srbije. Htio je da se upozna s njima, da ih provjeri na treningu i test utakmici, a na spisku su bili sljedeći igrači:

Luka Lijeskić (Radnički 1923)

Dragan Rosić (Vojvodina)

Željko Samčović (Novi Pazar)

Mateja Gašić (Radnik)

Lazar Nikolić (Vojvodina)

Petar Petrović (Javor Matis)

Mirko Milikić (Železničar Pančevo)

Nikola Simić (Partizan)

Nemanja Vidojević (Železničar Pančevo)

Nikola Đuričić (Železničar Pančevo)

Adem Avdić (Crvena zvezda)

Vanja Dragojević (Partizan)

Vasilije Novičić (IMT)

Aleksa Cvetković (OFK Beograd)

Stefan Pirgić (Železničar Pančevo)

Filip Matijašević (Čukarički)

Ognjen Ugrešić (Partizan)

Vladimir Lučić (Crvena zvezda)

Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo)

Uroš Kabić (OFK Beograd)

Nemanja Trifunović (Partizan)

Lazar Ranđelović (Vojvodina)

Milutin Vidosavljević (Vojvodina)

Stefan Stanisavljević (Novi Pazar)

Slobodan Tedić (Čukarički)

