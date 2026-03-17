Sergej i Vanja se vraćaju među "orlove": Veljko Paunović ih ubijedio da opet obuku dres Srbije!

Sergej i Vanja Milinković Savić će izgleda vrlo brzo ponovo obući dres reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Sergej i Vanja Milinković-Savić se vraćaju u reprezentaciju, javlja "Mocart sport". Prema informacijama ovog portala selektor Veljko Paunović uspio je da ubijedi braću da se predomisle i da poslije dužeg odsustva obuku dres nacionalnog tima.

Navodno će oni biti na raspolaganju selektoru Paunoviću već na mečevima sa Španijom i Saudijskom Arabijom što znači da bi već u ponedjeljak mogli da stignu u Staru Pazovu i da se pojave u kući fudbala.

Novi selektor vrlo dobro poznaje braću jer ih je vodio u mlađim kategorijama Srbije i sa njima osvojio Svjetsko prvenstvo 2015. godine na Novom Zelandu. Do sada Serej ima 54 meča za nacionalni tim, a Vanja je branio na 19 duela. Obojice nije bilo dugo, SMS-a od Evropskog prvenstva u Njemačkoj, a Vanje od susreta protiv Austrije pred put na Euro.

Vanja Milinković Savić je trenutno prvi golman Napolija u Seriji A, dok je Sergej Milinković-Savić već nekoliko sezona u Saudijskoj Arabiji gdje nastupa za Al Hilal nakon što je godinama bio član Lacija.

