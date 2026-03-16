Gdje će Srbija igrati dva meča u martu?

Fudbalska reprezentacija Srbije u martu će da odigra dvije utakmice. Na sajtu FSS saopšteno je i na kojim lokacijama će izabranici Veljka Paunovića odigrati ta dva meča.
Prvi meč protiv selekcije Španije biće odigran 27. marta na stadionu "Keramika" u Viljarealu i to će biti najjači mogući test protiv aktuelnog evropskog šampiona i jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Taj meč počinje u 21 čas.
Drugi meč zakazan je za 31. mart i Srbija će dočekati selekciju Saudijske Arabije na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Meč počinje u 18 časova.
Ove dvije utakmice daće selektoru Paunoviću priliku da provjeri formu reprezentativaca i njihovo stanje pred izazove u elitnoj diviziji Lige nacija.
