Gdje će Srbija igrati dva meča u martu?

Dragan Šutvić
FSS se oglasio i saopštio gdje će fudbalska reprezentacija Srbije da odigra dvije prijateljske utakmice u martu.

Gdje Srbija igra protiv Španije i Saudijske Arabije Izvor: Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije u martu će da odigra dvije utakmice. Na sajtu FSS saopšteno je i na kojim lokacijama će izabranici Veljka Paunovića odigrati ta dva meča.

Prvi meč protiv selekcije Španije biće odigran 27. marta na stadionu "Keramika" u Viljarealu i to će biti najjači mogući test protiv aktuelnog evropskog šampiona i jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Taj meč počinje u 21 čas.

Drugi meč zakazan je za 31. mart i Srbija će dočekati selekciju Saudijske Arabije na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Meč počinje u 18 časova.

Ove dvije utakmice daće selektoru Paunoviću priliku da provjeri formu reprezentativaca i njihovo stanje pred izazove u elitnoj diviziji Lige nacija.

