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Zvezda ne spušta nogu sa gasa: Drisa Kamara će biti sedmo pojačanje ovog ljeta

Zvezda ne spušta nogu sa gasa: Drisa Kamara će biti sedmo pojačanje ovog ljeta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda nastavlja sa pojačanjima: Drisa Kamara iz Gazijantepa biće sedmi igrač ovog leta. Zvezda je ponudila 1,8 miliona evra.

Drisa Kamara dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je ozbiljno prionula na posao ovog leta i na korak je i od sedmog pojačanja za narednu sezonu. Kako pišu turski mediji, Zvezda je na korak od dovođenja Drise Kamare (24) iz Gazijantepa i za njega je već ponudila 1,8 miliona evra, što će vjerovatno biti prihvaćeno.

Radi se o mladom fudbaleru iz Obale Slonovače koji je inače ljetos stigao u Tursku iz Parme za 400 hiljada evra, pa bi tako mogli u Gazijantepu da već poslije godinu dana zarade skoro osam puta veću sumu novca.

Mladi fudbaler je prošao omladinsku školu Parme, ali nije uspio da se izbori za veću minutažu u prvom timu do selidbe u Tursku prošlog ljeta. Čim je dobio priliku, Kamara je preuzeo važnu ulogu u Gazijantepu i odigrao je 29 utakmica prošle sezone uz učinak od tri gola i devet asistencija, pa je tako došao na radar i Crvene zvezde.

Inače igra na mjestu centralnog veznog, može i ofanzivnije, odigrao je čak i nekoliko mečeva na lijevom krilu iako se bolje služi desnom nogom. Pored pasoša Obale Slonovače, posjeduje i italijanske papire.

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Tagovi

Drisa Kamara fudbal FK Crvena zvezda transferi

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