Delije opet otjerale Piksija Stojkovića: Bivši selektor Srbije morao da napusti kafić kod Marakane

Navijači Crvene zvezde ne praštaju Draganu Stojkoviću Piksiju predsjednički mandat.

Izvor: MN PRESS

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi doživio je neprijatnost u blizini stadiona "Rajko Mitić". Kako prenosi "Sportklub" pristalice Crvene zvezde su ga prije nekoliko dana otjerale iz kafića u vlasništvu legendarnog golmana Stevana Stojanovića Dike.

Stojković, koji je "peta Zvezdina zvijezda" morao je da napusti objekat i udalji se od stadiona. Ovo nije prvi put da su "Delije" ovako postupile prema Piksiju, isti scenario se dogodio i 2012. godine.

Od tada je nekadašnji as crveno-bijelih u širokom luku zaobilazio Marakanu, ali je tokom selektorskog mandata ipak morao da se pojavi u nekoliko navrata.

Piksi je došao kod nekadašnjeg saradnika i saigrača u goste, Dika je pokušao da smiri situaciju sa navijačima, ali na kraju je Stojković morao da napusti kafić.

Razlog "rata" Delija i Dragana Stojkovića je to što mu najvatrenije pristalice zamjeraju na aktivnostima tokom predsjedničkog mandata na Marakani.

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Pogledajte 00:05 Piksi odlazi Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)