logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Urugvaj postavio legendarnog fudbalera za selektora: Poslije debakla sa "Ludakom", potpisan poseban ugovor

Urugvaj postavio legendarnog fudbalera za selektora: Poslije debakla sa "Ludakom", potpisan poseban ugovor

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poslije haosa koji je nastao sa Marselom Bijelsom, Urguvaj je riješio da pruži šansu legendarnom napadaču da vodi nacionalni tim.

Dijego Forlan novi selektor Urugvaja Izvor: Rodrigo ARANGUA / AFP / Profimedia

Dijego Forlan je novi selektor reprezentacije Urugvaja. Poslije debakla na Svjetskom prvenstvu sa Marselom Bijelsom i otkaza koji je dao popularni "Ludak", odlučili su se da odu u drugom smjeru.

"Forlan je novi selektor reprezentacije. Njegovo zvanično predstavljanje obaviće se u ponedjeljak 10. avgusta", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu tamošnjeg saveza. Ali, ono što je zanimljivo jeste da će biti privremeni selektor pošto je ugovor potpisan do marta 2027. godine.

Legendarnom urugvajskom fudbaleru biće ovo prvi veliki trenerski posao. Prije toga je vodio Penjarol i Atenas, a u isto vrijeme će voditi i mladu reprezentaciju Urugvaja (do 20 godina).

U igračkoj karijeri igrao je za Independijente, Mančester junajted, Viljareal, Atletiko Madrid, Inter Milan, Interancional, Osaku, Penjarol, Mumbaj i završio je karijeru u Kičeu (Hong Kong).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Urugvaj Dijego Forlan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC