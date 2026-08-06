Urugvaj postavio legendarnog fudbalera za selektora: Poslije debakla sa "Ludakom", potpisan poseban ugovor

Poslije haosa koji je nastao sa Marselom Bijelsom, Urguvaj je riješio da pruži šansu legendarnom napadaču da vodi nacionalni tim.

Izvor: Rodrigo ARANGUA / AFP / Profimedia

Dijego Forlan je novi selektor reprezentacije Urugvaja. Poslije debakla na Svjetskom prvenstvu sa Marselom Bijelsom i otkaza koji je dao popularni "Ludak", odlučili su se da odu u drugom smjeru.

"Forlan je novi selektor reprezentacije. Njegovo zvanično predstavljanje obaviće se u ponedjeljak 10. avgusta", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu tamošnjeg saveza. Ali, ono što je zanimljivo jeste da će biti privremeni selektor pošto je ugovor potpisan do marta 2027. godine.

Legendarnom urugvajskom fudbaleru biće ovo prvi veliki trenerski posao. Prije toga je vodio Penjarol i Atenas, a u isto vrijeme će voditi i mladu reprezentaciju Urugvaja (do 20 godina).

U igračkoj karijeri igrao je za Independijente, Mančester junajted, Viljareal, Atletiko Madrid, Inter Milan, Interancional, Osaku, Penjarol, Mumbaj i završio je karijeru u Kičeu (Hong Kong).