Šest timova već zna da će igrati na narednom Svјetskom prvenstvu

Poznato je šest učesnika Mundijala koji se igra 2030. godine.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/FIFA/KURT SCHORRER

Španija je odigrala fenomenalan turnir i na kraju uspjela da osvoji Svjetsko prvenstvo nakon produžetaka u finalu sa Argentinom, a već se "crvena furija" kvalifikovala i na naredni Mundijal, Biće to istorijsko Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u šest zemalja i zbog toga sada već šest timova ima direktan plasman na Mundiajl.

Glavni organizatori turnira biće Španija, Portugal i Maroko, ali će se takođe prva tri meča na turniru igrati u Južnoj Americi. Razlog za to je stogodišnjica Svjetskog prvenstva. Prvo ikada odigrano je u Urugvaju na tlu Južne Amerike i zbog toga će prva tri meča biti odigrana u Urugvaju, Paragvaju i Argentini.

Zbog toga će svih šest selekcija - organizatori Španija, Maroko i Portugal, kao i Argentina, Urugvaj i Paragvaj koji će ugostiti samo po jedan meč imati direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

U prvom finalu Svjetskog prvenstva Urugvaj je savladao Argentinu 4:2 i zbog toga će se prva dva meča odigrati u Urugvaju i Argentini, a Paragvaj je izabran kao mjesto gdje je sjedište KONMEBOL-a.

Gdej će se igrati

Buenos Aires - Estadio Monumental

Montevideo - Estadio Centenario

Asunsion - Estadio Osvaldo Domingez Dib

Agadir - Adrar Stadion

Kazablanka - Stadiona kralja Hasana II

Fez - Stadion Fez

Marakeš - Stadion Marakeš

Rabat - Stadion princa Mulaja Abdelaha

Tandžir - Ibn Batuta stadion

Lisabon - Da Luž

Lisabon: Hose Alvalae

Porto - Dragao

Barselona - Kamp Nou

Barselona - RCDE Stadion

Bilbao - San Mames

Las Palmas - Gran Kanarija

Madrid - Santjago Bernabeu

Madrid - Vanda Metropolitano

San Sebastijan - Anoeta

Sevilja - La Kartuha

Valensija - Nova Mestalja

Vigo - Balaidos

Saragosa - Nova Romareda

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!