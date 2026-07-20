Šest timova već zna da će igrati na narednom Svјetskom prvenstvu

Poznato je šest učesnika Mundijala koji se igra 2030. godine.
Španija je odigrala fenomenalan turnir i na kraju uspjela da osvoji Svjetsko prvenstvo nakon produžetaka u finalu sa Argentinom, a već se "crvena furija" kvalifikovala i na naredni Mundijal, Biće to istorijsko Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u šest zemalja i zbog toga sada već šest timova ima direktan plasman na Mundiajl.
Glavni organizatori turnira biće Španija, Portugal i Maroko, ali će se takođe prva tri meča na turniru igrati u Južnoj Americi. Razlog za to je stogodišnjica Svjetskog prvenstva. Prvo ikada odigrano je u Urugvaju na tlu Južne Amerike i zbog toga će prva tri meča biti odigrana u Urugvaju, Paragvaju i Argentini.
Zbog toga će svih šest selekcija - organizatori Španija, Maroko i Portugal, kao i Argentina, Urugvaj i Paragvaj koji će ugostiti samo po jedan meč imati direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.
U prvom finalu Svjetskog prvenstva Urugvaj je savladao Argentinu 4:2 i zbog toga će se prva dva meča odigrati u Urugvaju i Argentini, a Paragvaj je izabran kao mjesto gdje je sjedište KONMEBOL-a.
Gdej će se igrati
- Buenos Aires - Estadio Monumental
- Montevideo - Estadio Centenario
- Asunsion - Estadio Osvaldo Domingez Dib
- Agadir - Adrar Stadion
- Kazablanka - Stadiona kralja Hasana II
- Fez - Stadion Fez
- Marakeš - Stadion Marakeš
- Rabat - Stadion princa Mulaja Abdelaha
- Tandžir - Ibn Batuta stadion
- Lisabon - Da Luž
- Lisabon: Hose Alvalae
- Porto - Dragao
- Barselona - Kamp Nou
- Barselona - RCDE Stadion
- Bilbao - San Mames
- Las Palmas - Gran Kanarija
- Madrid - Santjago Bernabeu
- Madrid - Vanda Metropolitano
- San Sebastijan - Anoeta
- Sevilja - La Kartuha
- Valensija - Nova Mestalja
- Vigo - Balaidos
- Saragosa - Nova Romareda
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