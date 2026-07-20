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Šest timova već zna da će igrati na narednom Svјetskom prvenstvu

Šest timova već zna da će igrati na narednom Svјetskom prvenstvu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Poznato je šest učesnika Mundijala koji se igra 2030. godine.

Šest timova zna da će igrati na narednom Svjetskom prvenstvu Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/FIFA/KURT SCHORRER

Španija je odigrala fenomenalan turnir i na kraju uspjela da osvoji Svjetsko prvenstvo nakon produžetaka u finalu sa Argentinom, a već se "crvena furija" kvalifikovala i na naredni Mundijal, Biće to istorijsko Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u šest zemalja i zbog toga sada već šest timova ima direktan plasman na Mundiajl.

Glavni organizatori turnira biće Španija, Portugal i Maroko, ali će se takođe prva tri meča na turniru igrati u Južnoj Americi. Razlog za to je stogodišnjica Svjetskog prvenstva. Prvo ikada odigrano je u Urugvaju na tlu Južne Amerike i zbog toga će prva tri meča biti odigrana u Urugvaju, Paragvaju i Argentini. 

Zbog toga će svih šest selekcija - organizatori Španija, Maroko i Portugal, kao i Argentina, Urugvaj i Paragvaj koji će ugostiti samo po jedan meč imati direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

U prvom finalu Svjetskog prvenstva Urugvaj je savladao Argentinu 4:2 i zbog toga će se prva dva meča odigrati u Urugvaju i Argentini, a Paragvaj je izabran kao mjesto gdje je sjedište KONMEBOL-a.

Gdej će se igrati

  • Buenos Aires - Estadio Monumental
  • Montevideo - Estadio Centenario
  • Asunsion - Estadio Osvaldo Domingez Dib
  • Agadir - Adrar Stadion
  • Kazablanka - Stadiona kralja Hasana II
  • Fez - Stadion Fez
  • Marakeš - Stadion Marakeš
  • Rabat - Stadion princa Mulaja Abdelaha
  • Tandžir - Ibn Batuta stadion
  • Lisabon - Da Luž
  • Lisabon: Hose Alvalae
  • Porto - Dragao
  • Barselona - Kamp Nou
  • Barselona - RCDE Stadion
  • Bilbao - San Mames
  • Las Palmas - Gran Kanarija
  • Madrid - Santjago Bernabeu
  • Madrid - Vanda Metropolitano
  • San Sebastijan - Anoeta
  • Sevilja - La Kartuha
  • Valensija - Nova Mestalja
  • Vigo - Balaidos
  • Saragosa - Nova Romareda

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Tagovi

Mundijal 2030 Španija Maroko Portugal Argentina Urugvaj Paragvaj

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