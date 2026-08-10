Nemanja Nedović analizira razlike između trenera Duška Ivanovića i Janisa Sferopulosa, ističući nedostatak 'plana B' kod Grka.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Nedović imao je priliku da sarađuje sa Duškom Ivanovićem i Janisom Sferopulosom u drugom mandatu u Crvenoj zvezdi, a bez ikakvog dvoumljenja rekao je da mu je bolje bilo kod Crnogorca. Objasnio je glavnu razliku između njih dvojice i prije svega ona se odnosi na pripremu utakmice.

"Oni su različiti treneri. Moram sad da pazim šta pričam...", rekao je Nedović u podkastu "6.75 range" i potom otkrio dovoljno da se zna na šta je mislio: "Duško ima svoj sistem, drži se toga, priprema utakmice je uglavnom ista, ali ima adaptacije. Ako se desi ovo, radićemo ovo, ako se desi ovo, radićemo ovo. Kod Sferopulosa ima priprema utakmice, ali rijetko kad te adaptacije u toku utakmice".

Vidi opis Nemanja Nedović: "Janis Sferopulos nije imao plan B" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Sferopulos uglavnom to pripremi dobro, stvarno, i taj prvi plan je super. Na kraju krajeva, mi smo te posljednje godine, do ove sada, imali najbolji skor ikada u Evroligi. Imali smo više pobjeda nego poraza, imali smo dobre pobjede, velike pobjede protiv Barselone. On se u Barseloni odluči za visoku petorku, svi sve preuzimaju, ja igrao pet minuta, neko još od bekova igrao pet minuta, i mi pobijedimo Barselonu. Super, svi srećni. Naravno, uvijek hoćeš da igraš, ali, je**te, ako pobijedimo Barselonu u Barseloni, šta mogu da kažem? Ne mogu ništa", naglasio je Nedović.

Gdje je problem kod Sferopulosa?

Izvor: MN PRESS

Problem je nastajao kada "plan A" nije prolazio, tada nije bilo "plana B" i u tome je Grk znao da se izgubi, odnosno da donese niz loših odluka.

"To je, ja mislim, glavna razlika, što nema tog nekog plana B. Plan A, ako je vrhunski, radiće. Ako ne radi, onda se okreće nekim drugim rješenjima, rotiranju 12 igrača, i tu smo se mi malo, da kažem, pogubili. Na kraju krajeva, najbitnije utakmice koje smo trebalo da pobijedimo te godine, da odemo direktno u plej-of, da se ne bakćemo sa plej-inom, mi smo te utakmice izgubili", rekao je Nedović koji je u podkastu pričao i o svom narušenom odnosu sa Sašom Đorđevićem, kao i o načinu na koji je saznao da je višak u Zvezdi.

Izvor: MN PRESS

"Sjećam se Efesa isto kod kuće u Areni. Sjećam se Real Madrida kod kuće u Areni. Arena gori, hoće sve da se sruši. Mi smo prije toga dobili Virtus, 50 ili 40, ubili ih. Znači, letimo, samopouzdanje na maksimumu. Real nam stane u 2-3 zonu i mi sad kao: ‘Ha, šta ćemo?’ I nema šta. Svi kao: ‘Ajde ti, ajde ti, ajde ti.’ Te najbitnije utakmice, moje neko mišljenje, a imam iskustva da smijem da primijetim, igraju se sa sedam-osam igrača. Devet maksimalno, a taj deveti da uđe da napravi dva faula. I ja da budem taj deseti, jedanaesti, dvanaesti - nikakav problem. Samo daj da pobijedimo najbitnije utakmice u sezoni koje će da nas katapultiraju gore, na peto ili šesto mjesto, jer je sve bilo tu. I ti onda ne brineš ni o čemu. Igraš plej-of, čovječe".

Bilo je i svađa

Izvor: MN PRESS

Priznao je da je bilo i "trzavica" između njega i Sferopulosa, ali da su poslije razgovora uspjeli sve da izglade, ali nažalost nisu uspjeli da u Evroligi naprave još veći iskorak.

"Vraćam se opet na te najbitnije utakmice, jer je svima bilo u interesu da se te utakmice pobijede. Mene ne zanima moja statistika, ne zanima me tuđa statistika, koliko igram, šta igram. Daj da pobijedimo utakmicu. Nađi najbolji način da pobijedimo utakmice. Mnogo mi je krivo što nas je to na kraju koštalo plasmana u plej-of", zaključio je Nedović.

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