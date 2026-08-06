Nemanja Nedović pričao je detaljno o svom odnosu sa tadašnjim selektorom Sašom Đorđevićem i kako je došlo do nesuglasica.

Izvor: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Nemanja Nedović i Aleksandar Đorđević nisu imali tako dobar odnos u reprezentaciji Srbije. Zašto i šta se sve tu dešavalo otkrio je upravo srpski košarkaš koji je pričao o pojedinim situacijama u nacionalnom timu. Bilo je to u ljeto 2016. godine, a počelo je od prijateljske utakmice sa Francuskom.

"Sale i ja to ljeto na krv i nož. Prijateljska utakmica sa Francuzima, ja 17 poena, trojka u posljednjoj sekundi, Parkera bukvalno uništavam. Ja sam na nebu. Izlazimo svi zajedno poslije te utakmice u grad. Bogdan i ja tamo gdje smo otišli bila katastrofa. Zapitao sam se šta ću ja tu i riješio da se vratim u sobu da hladim koljeno. Kunem ti se ja sam oko dva, pola tri krenuo u hotel, Bogdan ostao, ovi stariji do 5-6-7 ujutru. Idem na recepciju, dajem karticu, nema nikoga, sve super. Mene onda neki đavo natjera... Čujem tu neke glasove, odem oko recepcije, provirim, ono Đorđević sjedi i pije sa Vensanom Koleom. Sale me tad pogleda, ja njega pogledam, samo je klimnuo glavom. Rekoh sebi 'naj***o sam' sto odsto", počeo je Nedović u podkastu "Kole point".

Vidi opis "Tu sam sebi zapečatio sudbinu kod Saleta": Nedović progovorio o sukobu sa Đorđevićem i kako je sve počelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Pokušali su i saigrači da mu pomognu i djelovalo je da sve ide na bolje poslije izvinjenja.

"Sutradan prije treninga vidim tenzija, njemu para na uši, hoće da me zadavi, tamo Teodosić i Pefi Marković ga smiruju. Ja slagao da sam išao po led za koljeno, oni mu to rekli, on im odgovorio 'nije išao po led za koljeno, vidio sam ga, bio je u košulji. Onda mi dolazi Pefi i kaže 'Magarče jedan, idi tamo izvini se Saletu.' Otišao sam, izvinio se, misliio da imamo slobodno. Pogledao me i kao ajde dobro, idemo dalje, nekako je prihvatio, ali znam da me čeka."

"Tu sam zapečatio sebi sudbinu"

Mislio je Nemanja da su "sjekire zakopane" tim izvinjenjem, pokušao je i da se našali, ali se to nije dobro završilo.

"Ide vježba neka da trčimo u krug i da vježbamo. Ja sam tad imao 25 godina, luda glava. Mislio sam da imamo taj odnos da će da prihvati šalu, da smo ostavili to iza sebe. Joca Antonić i on stoje tu, kao igraju odbranu, mi trčimo tu kao, radimo promjene. I ja kao tu njemu kroz noge provučem loptu. I tu sam zapečatio sebi sudbinu. Onda me je ono gdje god mogao 'cijepao' i izmjene i igranje, nije me skinuo protiv Grčke, pa ja izađem u medije i kažem da pitaju njega zašto ne igram i onda me tu još 'pocijepa'", zaključio je Nedović koji se našao na spisku reprezentacije za Olimpijske igre u Riju gdje je osvojeno srebro.