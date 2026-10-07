Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi sumirao je utiske poslije oproštajne utakmice u dresu Argentine.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Argentinski mađioničar Lionel Mesi stavio je tačku na reprezentativnu karijeru. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je nakon oproštaja na terenu ostavio emotivno pismo na društvenim mrežama i rasplakao čitavu planetu.

Mesi se zahvalio saigračima, trenerima i legendarnom Dijegu Armandu Maradoni koji ga je motivisao sa neba. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Juče sam odigrao svoju posljednju utakmicu i već mi nedostaje nošenje plavo-bijelog dresa. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i tuge, no siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga.

Ostalo je još mnogo toga za reći. Nemoguće je izraziti sve što osjećam u samo nekoliko riječi ili jednoj objavi. Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvijek bila uz mene i pružala mi podršku – posebno u teškim trenucima, kada mi je to bilo najpotrebnije.

Moji prijatelji, kao i svi saigrači i treneri (te njihovi stručni štabovi) s kojima sam sarađivao, takođe su bili od ključnog značaja. Ne želim zaboraviti ni Dijega (Armanda Maradonu prim. aut.), koji je našu zemlju doveo tamo gdje zaslužuje da bude i koji nam je - kao što uvijek govorim - pomagao na svakom koraku, kako dok je bio s nama, tako i s neba.

Hvala klubovima za koje sam igrao što su uvijek poštovali moja osjećanja i omogućavali mi da se posvetim svojoj zemlji kad god je trebalo obući dres reprezentacije. I, naravno, hvala Bogu: bez Njegovog vođstva i Njegove volje, ne bismo se ni usudili sanjati da ćemo stići ovako daleko.

Zaista sam zahvalan. Volim vas sve, nedostajaćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas - uz mene", napisao je Mesi uz slike sa oproštaja.

Vidi opis Oproštajno pismo Lionela Mesija: "Hvala Bogu i najvećem Maradoni" Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Néstor J. Beremblum / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Néstor J. Beremblum / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Néstor J. Beremblum / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Leo Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Benina, pred skoro 85 hiljada navijača na Monumentalu. Argentina je pobijedila 3:0, a Mesi je upisao dvije asistencije i gol iz penala, održao je emotivan govor i zauvijek rekao zbogom reprezentaciji...