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Oproštajno pismo Lionela Mesija: "Hvala Bogu i najvećem Maradoni"

Oproštajno pismo Lionela Mesija: "Hvala Bogu i najvećem Maradoni"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi sumirao je utiske poslije oproštajne utakmice u dresu Argentine.

Oproštajno pismo Lionela Mesija: Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Argentinski mađioničar Lionel Mesi stavio je tačku na reprezentativnu karijeru. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je nakon oproštaja na terenu ostavio emotivno pismo na društvenim mrežama i rasplakao čitavu planetu.

Mesi se zahvalio saigračima, trenerima i legendarnom Dijegu Armandu Maradoni koji ga je motivisao sa neba. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Juče sam odigrao svoju posljednju utakmicu i već mi nedostaje nošenje plavo-bijelog dresa. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i tuge, no siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga.

Ostalo je još mnogo toga za reći. Nemoguće je izraziti sve što osjećam u samo nekoliko riječi ili jednoj objavi. Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvijek bila uz mene i pružala mi podršku – posebno u teškim trenucima, kada mi je to bilo najpotrebnije.

Moji prijatelji, kao i svi saigrači i treneri (te njihovi stručni štabovi) s kojima sam sarađivao, takođe su bili od ključnog značaja. Ne želim zaboraviti ni Dijega (Armanda Maradonu prim. aut.), koji je našu zemlju doveo tamo gdje zaslužuje da bude i koji nam je - kao što uvijek govorim - pomagao na svakom koraku, kako dok je bio s nama, tako i s neba.

Hvala klubovima za koje sam igrao što su uvijek poštovali moja osjećanja i omogućavali mi da se posvetim svojoj zemlji kad god je trebalo obući dres reprezentacije. I, naravno, hvala Bogu: bez Njegovog vođstva i Njegove volje, ne bismo se ni usudili sanjati da ćemo stići ovako daleko.

Zaista sam zahvalan. Volim vas sve, nedostajaćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas - uz mene", napisao je Mesi uz slike sa oproštaja.

Leo Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine u prijateljskoj utakmici protiv Benina, pred skoro 85 hiljada navijača na Monumentalu. Argentina je pobijedila 3:0, a Mesi je upisao dvije asistencije i gol iz penala, održao je emotivan govor i zauvijek rekao zbogom reprezentaciji...

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Lionel Mesi Maradona

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