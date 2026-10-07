Leo Mesi rekao "kraj": Plakala je cijela Argentina, ali i milioni drugih zbog najvećeg

Leo Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine, a suze su tekle na terenu i tribinama. Učestvovao je u tri gola, pa održao govor zbog kog će milioni ljubitelja fudbala plakati širom svijeta. I baš svaki Argentinac.

Izvor: Andrew J. Clark/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Najveći fudbaler svih vremena Leo Mesi oprostio se od dresa reprezentacija Argentine prethodne noći u prijateljskoj utakmici protiv Benina. Nadali su se u Argentini da ovaj dan nikada neće doći, ali Mesi je poslije smrti svog oca i poraza u finalu Svjetskog prvenstva odlučio da je vrijeme da se povuče, s tim da je to htio da bude među svojima - i pred skoro 85 hiljada navijača na "Monumentalu" posljednji put je nosio plavo-bijeli dres.

I posljednji put je zaplesao. Argentina je pobijedila 3:0, uz njegove dvije asistencije - za Otamendija u 48. i Paza u 61. minutu - i gol iz penala u 71. minutu. Tako je njegov oproštaj bio još dostojanstveniji, pošto je svima dokazao da bi mogao još godinama da igra, samo da hoće.

Mesi oproštaj od Argentine Izvor: YouTube/ELEVEN™

Naravno, meč su obilježile suze, kako na tribinama, tako i na terenu. Plakao je Leo Mesi, a plakali su oko njega i njegovi saigrači kojima je ovaj trenutak pao još teže. Ostali su bez svog lidera, inspiracije, idola - reinkarnacije Maradone, i više od toga.

️| Messi: “I don’t want to leave. I will miss you all. I’m thankful to God for being Argentine and proud to be Argentine, and to have accomplished this dream with you all.” https://t.co/owyywWWSHA — Kalshi FC (@KalshiFC)October 7, 2026



Mesi je odigrao ukupno 208 utakmica za Argentinu i na njima je zabilježio 126 golova i 69 asistencija. Sa svojom zemljom bio je dvostruki osvajač Kopa Amerike - iz 2021. i 2024. godine - dok je donio i titulu prvaka svijeta, na Mundijalu u Kataru 2022. godine protiv Francuske. I igrao je još dva finala, ono 2010. godine, pa opet 2026. godine kada je Španija bila bolja od njega.

Šta je Mesi rekao na oproštaju?

"Nemam više ništa da uradim osim da zahvalim ovom dresu. Tokom 20 godina, čak i u najtežim trenucima, nikada nisam prestao da se borim, da idem naprijed, dajem sve od sebe i želim da budem ovdje. To što više neću dolaziti ovdje i što više neću biti dio reprezentacije Argentine mnogo će boljeti. Da se ja pitam, volio bih da budem ovdje cijeli život, jer igrati za Argentinu je nešto najljepše što postoji. Mislim da danas pričam više nego ikada, jednostavno zato što ne želim da se ovaj trenutak završi", rekao je Mesi i naglasio da je "došao trenutak da se povuče" jer ga je prethodno Svjetsko prvenstvo iscrpilo.

In 2016, 15 year old Enzo wrote Messi a letter asking him not to leave the Argentina national team after Messi decided to step down.During Messi’s farewell speech, Enzo couldn’t hold back his emotions. https://t.co/LeH4ZFjq0X — Kalshi FC (@KalshiFC)October 7, 2026



"Godine 2022. imali smo san da ostvarimo ne samo moj san, već i san čitave zemlje: da ponovo postanemo svjetski prvaci. I uspjeli smo. Osvojili smo Svjetsko prvenstvo, Kopa Ameriku, Finalisimu... Neizmjerno sam zahvalan za sve što sam doživio sa ovom reprezentacijom. Ali ovo putovanje nije bilo samo 2022. godine niti samo na ovom posljednjem Svjetskom prvenstvu. Toliko saigrača borilo se sa mnom za ovaj dres mnogo prije nego što smo konačno postali svjetski prvaci. Nikada nemojte sumnjati u to koliko se svaki od njih borio i koliko je dao za Argentinu. Bila je privilegija i čast dijeliti teren sa svim mojim saigračima i provesti toliko toga zajedno i van fudbala. Svaki put kada bismo izašli na teren, znao sam da možemo da se nadmećemo sa bilo kim jer sam pored sebe imao ratnike koji su bili spremni da ostave apsolutno sve na terenu", govorio je Mesi dok su plakali oko njega, pošto se na oproštaju zahvaljivao svima.

“VOY A EXTRAÑAR DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN PERO AHORA VOY A ESTAR DE ESE LADO, CON TODOS USTEDES, BANCANDO A TODOS ESTOS CHICOS. SIEMPRE UNIDOS”.Lionel Messi. https://t.co/2rKIewLDlk — Sudanalytics (@sudanalytics_)October 7, 2026



"Da biste ostvarili najveće stvari, potrebna vam je jaka grupa. A upravo u najtežim trenucima zaista otkrijete kakav tim imate. To je jedan od najvećih razloga zbog kojih smo uspjeli da ostvarimo sve što jesmo. A posebno ovoj grupi: HVALA. Pomogli su mi da ostvarim san koji sam imao još kao dijete. Pomogli su mi da postanem svjetski prvak. Želim da zahvalim i narodu. Imao sam sreću da igram u toliko gradova širom Argentine i gdje god da sam išao, dobijao sam nevjerovatnu količinu ljubavi".

Za kraj, pozvao je navijače da ostanu uz Argentinu, kao i dok je igrao za nju.

"I ta podrška mora da se nastavi. Doći će teški trenuci, a upravo tada morate da podržite reprezentaciju više nego ikada. Potrebne su nam jake i ujedinjene grupe jer će uvijek biti ljudi koji žele da vide kako reprezentacija doživljava neuspjeh, a mi im ne smijemo pružiti to zadovoljstvo".

Lionel Mesi će nastaviti da igra fudbal na klupskom nivou gdje već godinama nastupa za Inter iz Majamija, a sa ovim klubom ima ugovor do kraja 2028. godine.

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