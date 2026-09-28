Sjajan gol Lionela Mesija - golman ostao u čudu!

Lionel Mesi je postigao nevjerovatan pogodak u meču MLS-a između Inter Majamija i Kolumbusa.

Izvor: x/@MLS

Dok se u Evropi igra Liga nacija u Americi je Lionel Mesi postigao nevjerovatan gol. On je bio jedini strijelac u porazu svog tima 2:1 (1:1) od Kolumbus Krua u MLS-u, ali pogodak je bio fantastičan.

Sve je počelo penalom koji je u 28. minutu Martinez pretvorio u pogodak, a onda je sviran slobodan udarac za Inter Majami skroz po desnoj strani terena. Svi su očekivali centaršut, Mesijev pokušaj je isprva i djelovao kao centaršut, a onda je lopta samo skrenula u mrežu. Pogledajte kako:

MESSI WITH A FREE KICK GOLAZO pic.twitter.com/5rhLfDkJt7 — Major League Soccer (@MLS)September 27, 2026

Do kraja meča je bilo samo jako grubo sa puno žutih kartona, a kada je rezervista Morales za manje od deset minuta u igri dobio dva kartona to je Kolumbus iskoristio. Tijare je u 98. minutu postigao pogodak za konačnih 2:1.

Za sada je ove sezone na Istoku Nešvil prvi sa 60 bodova, a Inter Majami dijeli drugo mjesto sa Nju Inglandom sa 46. Kolumbus je tek 12. Na Zapadu Vankuver je prvi sa 50, Dalas ima 47, San Hoze 45, po 44 Hjuston i Sent Luis... Lionel Mesi je prvi strijelac lige sa 21 golom i drugi asistent sa 11 asistencija.

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