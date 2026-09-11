Sve o dodjeli Zlatne lopte: Posljednji Mesijev ples dovoljan za glavnu nagradu? (ANKETA)

Veliki Lionel Mesi oprostio se od Argentine nastupom u finalu Svjetskog prvenstva i maestralnim nastupom na Mundijalu ušao u konkurenciju za osvajanje Zlatne lopte. Da li je taj posljednji ples bio dovoljan za nagradu? Pročitajte sve o dodjeli najvećeg priznanja.
Mjesec i po prije dodjele Zlatne lopte u Londonu, sve je spremno za gala ceremoniju 26. oktobra od 21 čas u čuvenom pozorištu "London Paladijum". Prvi put od kada je nagrada ustanovljena 1956, biće dodijeljena van Pariza, grada u kojem je magazin "Frans fudbal" uz podršku UEFA godinama domaćin i organizator prestižne večeri.
Sve do 1995. godine nagrada se dodjeljivala evropskim igračima, a tada je proširena na sve igrače koji igraju u Evropi, pa je tada uručena centarforu Milana, Liberijcu Žoržu Vei. Od 2007. godine pravo da budu nagrađeni imaju fudbaleri iz čitavog svijeta i sačuvala je svoju ekskluzivnost i poslije kratkoročne, petogodišnje saradnje sa FIFA (od 2010. do 2015).
Aktuelni laureat je Usman Dembele, napadač Pari Sen Žermena, dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, a rekorder je vječni Lionel Mesi, koji je osvojio osam puta Zlatnu loptu (tri puta više od Kristijana Ronalda), s tim da bi Leo i ove godine sigurno bio najveći favorit da je sa Argentinom odbranio titulu prvaka svijeta u finalu protiv Španije.
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Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?
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Kilijan Mbape
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Lamin Jamal
16.66% (1)
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Erling Haland
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Bruno Fernandeš
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Hviča Kvarachelija
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Hari Kejn
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Ko i kako glasa za Zlatnu loptu?
Zlatna lopta se ne dodjeljuje za dostignuća u okviru kalendarske godine, već tokom fudbalske sezone, koja je ovog ljeta završena Svjetskim prvenstvom u Americi - velikim trijumfom Španije.
Za Zlatnu loptu glasaju novinari iz različitih zemalja, rangirajući učinak igrača iz prethodne sezone. Panel čini po jedan predstavnik 100 najbolje rangiranih zemalja prema UEFA rang-listi. Svaki glasač rangira svojih 10 kandidata, a bodovi se dodjeljuju po silaznom sistemu. Prilikom glasanja uzimaju se u obzir tri kriterijuma:
- Individualni učinak
- Rezultati i ostvarenja tima
- Klasa i fer-plej
Nominovani za Zlatnu loptu: Mesi je i dalje tuIzvor: Profimedia
Ovo je spisak nominovanih igrača za Zlatnu loptu 2026, sa Lionelom Mesijem koji bi mogao da bude nominovan posljednji put, s obzirom na to da više neće igrati za Argentinu.
- Vitinja (PSŽ i Portugal)
- Vinisijus Žunior (Real Madrid i Brazil)
- Dajo Upamekano (Bajern Minhen i Francuska)
- Feran Tores (Barselona, sada PSŽ i Španija)
- Vilijam Saliba (Arsenal i Francuska)
- Fabijan Ruiz (PSŽ i Španija)
- Rodri (Mančester siti, sada Barselona i Španija)
- Deklan Rajs (Arsenal i Engleska)
- Hulijan Kinjones (Al Kadisija i Meksiko)
- Vilijan Pačo (PSŽ i Ekvador)
- Majkl Olise (Bajern Minhen i Francuska)
- Žoao Neveš (PSŽ i Portugal)
- Lionel Mesi (Inter Majami i Argentina)
- Nuno Mendeš (PSŽ i Portugal)
- Kilijan Mbape (Real Madrid i Francuska)
- Lautaro Martinez (Inter i Argentina)
- Markinjos (PSŽ i Brazil)
- Sadio Mane (Al Nasr i Senegal)
- Lamin Jamal (Barselona i Španija)
- Hviča Kvarachelija (PSŽ i Gruzija)
- Hari Kejn (Bajern Minhen i Engleska)
- Ašraf Hakimi (PSŽ i Maroko)
- Erling Haland (Mančester siti i Norveška)
- Gabrijel Magaljaeš (Arsenal i Brazil)
- Bruno Fernandeš (Mančester junajted i Portugal)
- Luis Dijaz (Bajern Minhen i Kolumbija)
- Usman Dembele (PSŽ i Francuska)
- Mark Kukurelja (Čelsi, sada Real Madrid i Španija)
- Pau Kubarsi (Barselona i Španija)
- Džud Belingem (Real Madrid i Engleska)
Kome ide Kopa trofej? Nominovan i AlajbegovićIzvor: Belga / Sipa USA / Profimedia
Muški i ženski "Kopa trofej", nazvan po francuskom fudbaleru Remonu Kopi (1931-2017), dodjeljuje se najboljim mladim fudbalerima i fudbalerkama do 21 godine. Ovo su kandidati za 2026, među njima i Kerim Alajbegović.
- Kerim Alajbegović (Salcburg, sada Juventus i Bosna i Hercegovina)
- Ajub Buadi (Lil, sada Mančester siti i Maroko)
- Pau Kubarsi (Barselona i Španija)
- Jan Dijomande (RB Lajpcig, sada Real Madrid i Obala Slonovače)
- Lenart Karl (Bajern Minhen i Njemačka)
- Žunior Krupi (Bornmut i Francuska)
- Lamin Jamal (Barselona i Španija)
- Johan Mancambi (Frajburg, sada Aston Vila i Švajcarska)
- Ibrahim Maza (Bajer Leverkuzen i Alžir)
- Voren Zair-Emeri (PSŽ i Francuska)
Ko je najbolji golman? Nominovan i VozinjaIzvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia
"Jašin trofej", nazvan po legendarnom sovjetskom golmanu Levu Jašinu, dodjeljuje se najboljem golmanu. Ovo su nominovani:
- Jasin Bunua (Al Hilal i Maroko)
- Tibo Kurtoa (Real Madrid)
- Gregor Kobel (Borusija Dortmund i Švajcarska)
- Đoan Garsija (Barselona i Španija)
- Eduar Mendi (Al Ahli i Senegal)
- Emilijano Martinez (Aston Vila, sada Čelsi i Argentina)
- David Raja (Arsenal i Španija)
- Vožinja (GD Šaves, sada Kolo Kolo i Zelenortska Ostrva)
- Unaj Simon (Atletik Bilbao i Španija)
- Matvej Safonov (PSŽ i Rusija)
Gerd Miler trofej ide Hariju KejnuIzvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia
"Gerd Miler trofej", nazvan po legendarnom njemačkom napadaču, dodjeljuje se najboljem strijelcu prethodne sezone. U muškoj konkurenciji za sezonu 2025/26 to će biti Hari Kejn, koji je za klub i reprezentaciju postigao 73 gola.
Klub godine?
Kao i prethodnih sezona, i ove će biti proglašen i najbolji klub godine. Pari Sen Žermen je ponovo favorit za tu nagradu.
- Arsenal
- Bajern Minhen
- Bode/Glimt
- Flamengo
- Pari Sen Žermen
Trener godine? Sigurno će biti ŠpanacIzvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
Među nominovanima za nagradu za najboljeg trenera su čak četvorica Španaca: Luis Enrike je prvak Evrope sa PSŽ-om drugu godinu u nizu, Luis de la Fuente je tituli prvaka Evrope dodao i titulu prvaka svijeta sa Španijom, Mikel Arteta je osvojio Premijer ligu sa Arsenalom, Unaj Emeri je sa Aston Vilom osvojio Ligu Evrope... Jedini u izboru iz druge zemlje je Belgijanac Vensan Kompani, trener prvaka Njemačke - Bajerna.
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Španija)
- Unaj Emeri (Aston Vila)
- Vensan Kompani (Bajern Minhen)
- Luis Enrike (PSŽ)