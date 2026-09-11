Sve o dodjeli Zlatne lopte: Posljednji Mesijev ples dovoljan za glavnu nagradu? (ANKETA)

Veliki Lionel Mesi oprostio se od Argentine nastupom u finalu Svjetskog prvenstva i maestralnim nastupom na Mundijalu ušao u konkurenciju za osvajanje Zlatne lopte. Da li je taj posljednji ples bio dovoljan za nagradu? Pročitajte sve o dodjeli najvećeg priznanja.

Izvor: Xinhua / Zuma Press / Profimedia

Mjesec i po prije dodjele Zlatne lopte u Londonu, sve je spremno za gala ceremoniju 26. oktobra od 21 čas u čuvenom pozorištu "London Paladijum". Prvi put od kada je nagrada ustanovljena 1956, biće dodijeljena van Pariza, grada u kojem je magazin "Frans fudbal" uz podršku UEFA godinama domaćin i organizator prestižne večeri.

Sve do 1995. godine nagrada se dodjeljivala evropskim igračima, a tada je proširena na sve igrače koji igraju u Evropi, pa je tada uručena centarforu Milana, Liberijcu Žoržu Vei. Od 2007. godine pravo da budu nagrađeni imaju fudbaleri iz čitavog svijeta i sačuvala je svoju ekskluzivnost i poslije kratkoročne, petogodišnje saradnje sa FIFA (od 2010. do 2015).

Aktuelni laureat je Usman Dembele, napadač Pari Sen Žermena, dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, a rekorder je vječni Lionel Mesi, koji je osvojio osam puta Zlatnu loptu (tri puta više od Kristijana Ronalda), s tim da bi Leo i ove godine sigurno bio najveći favorit da je sa Argentinom odbranio titulu prvaka svijeta u finalu protiv Španije.

Anketa Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026? Rodri 0% (0)

Majkl Olise 0% (0)

Lionel Mesi 66.67% (4)

Kilijan Mbape 16.67% (1)

Lamin Jamal 16.66% (1)

Erling Haland 0% (0)

Bruno Fernandeš 0% (0)

Hviča Kvarachelija 0% (0)

Hari Kejn 0% (0)

Usman Dembele 0% (0)

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Majkl Olise

Lionel Mesi

Kilijan Mbape

Lamin Jamal

Erling Haland

Bruno Fernandeš

Hviča Kvarachelija

Hari Kejn

Usman Dembele

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Ko i kako glasa za Zlatnu loptu?

Zlatna lopta se ne dodjeljuje za dostignuća u okviru kalendarske godine, već tokom fudbalske sezone, koja je ovog ljeta završena Svjetskim prvenstvom u Americi - velikim trijumfom Španije.

Za Zlatnu loptu glasaju novinari iz različitih zemalja, rangirajući učinak igrača iz prethodne sezone. Panel čini po jedan predstavnik 100 najbolje rangiranih zemalja prema UEFA rang-listi. Svaki glasač rangira svojih 10 kandidata, a bodovi se dodjeljuju po silaznom sistemu. Prilikom glasanja uzimaju se u obzir tri kriterijuma:

Individualni učinak

Rezultati i ostvarenja tima

Klasa i fer-plej

Nominovani za Zlatnu loptu: Mesi je i dalje tu

Izvor: Profimedia

Ovo je spisak nominovanih igrača za Zlatnu loptu 2026, sa Lionelom Mesijem koji bi mogao da bude nominovan posljednji put, s obzirom na to da više neće igrati za Argentinu.

Vitinja (PSŽ i Portugal)

Vinisijus Žunior (Real Madrid i Brazil)

Dajo Upamekano (Bajern Minhen i Francuska)

Feran Tores (Barselona, sada PSŽ i Španija)

Vilijam Saliba (Arsenal i Francuska)

Fabijan Ruiz (PSŽ i Španija)

Rodri (Mančester siti, sada Barselona i Španija)

Deklan Rajs (Arsenal i Engleska)

Hulijan Kinjones (Al Kadisija i Meksiko)

Vilijan Pačo (PSŽ i Ekvador)

Majkl Olise (Bajern Minhen i Francuska)

Žoao Neveš (PSŽ i Portugal)

Lionel Mesi (Inter Majami i Argentina)

Nuno Mendeš (PSŽ i Portugal)

Kilijan Mbape (Real Madrid i Francuska)

Lautaro Martinez (Inter i Argentina)

Markinjos (PSŽ i Brazil)

Sadio Mane (Al Nasr i Senegal)

Lamin Jamal (Barselona i Španija)

Hviča Kvarachelija (PSŽ i Gruzija)

Hari Kejn (Bajern Minhen i Engleska)

Ašraf Hakimi (PSŽ i Maroko)

Erling Haland (Mančester siti i Norveška)

Gabrijel Magaljaeš (Arsenal i Brazil)

Bruno Fernandeš (Mančester junajted i Portugal)

Luis Dijaz (Bajern Minhen i Kolumbija)

Usman Dembele (PSŽ i Francuska)

Mark Kukurelja (Čelsi, sada Real Madrid i Španija)

Pau Kubarsi (Barselona i Španija)

Džud Belingem (Real Madrid i Engleska)

Kome ide Kopa trofej? Nominovan i Alajbegović

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Muški i ženski "Kopa trofej", nazvan po francuskom fudbaleru Remonu Kopi (1931-2017), dodjeljuje se najboljim mladim fudbalerima i fudbalerkama do 21 godine. Ovo su kandidati za 2026, među njima i Kerim Alajbegović.

Kerim Alajbegović (Salcburg, sada Juventus i Bosna i Hercegovina)

Ajub Buadi (Lil, sada Mančester siti i Maroko)

Pau Kubarsi (Barselona i Španija)

Jan Dijomande (RB Lajpcig, sada Real Madrid i Obala Slonovače)

Lenart Karl (Bajern Minhen i Njemačka)

Žunior Krupi (Bornmut i Francuska)

Lamin Jamal (Barselona i Španija)

Johan Mancambi (Frajburg, sada Aston Vila i Švajcarska)

Ibrahim Maza (Bajer Leverkuzen i Alžir)

Voren Zair-Emeri (PSŽ i Francuska)

Ko je najbolji golman? Nominovan i Vozinja

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

"Jašin trofej", nazvan po legendarnom sovjetskom golmanu Levu Jašinu, dodjeljuje se najboljem golmanu. Ovo su nominovani:

Jasin Bunua (Al Hilal i Maroko)

Tibo Kurtoa (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borusija Dortmund i Švajcarska)

Đoan Garsija (Barselona i Španija)

Eduar Mendi (Al Ahli i Senegal)

Emilijano Martinez (Aston Vila, sada Čelsi i Argentina)

David Raja (Arsenal i Španija)

Vožinja (GD Šaves, sada Kolo Kolo i Zelenortska Ostrva)

Unaj Simon (Atletik Bilbao i Španija)

Matvej Safonov (PSŽ i Rusija)

Gerd Miler trofej ide Hariju Kejnu

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

"Gerd Miler trofej", nazvan po legendarnom njemačkom napadaču, dodjeljuje se najboljem strijelcu prethodne sezone. U muškoj konkurenciji za sezonu 2025/26 to će biti Hari Kejn, koji je za klub i reprezentaciju postigao 73 gola.

Klub godine?

Kao i prethodnih sezona, i ove će biti proglašen i najbolji klub godine. Pari Sen Žermen je ponovo favorit za tu nagradu.

Arsenal

Bajern Minhen

Bode/Glimt

Flamengo

Pari Sen Žermen

Trener godine? Sigurno će biti Španac

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Među nominovanima za nagradu za najboljeg trenera su čak četvorica Španaca: Luis Enrike je prvak Evrope sa PSŽ-om drugu godinu u nizu, Luis de la Fuente je tituli prvaka Evrope dodao i titulu prvaka svijeta sa Španijom, Mikel Arteta je osvojio Premijer ligu sa Arsenalom, Unaj Emeri je sa Aston Vilom osvojio Ligu Evrope... Jedini u izboru iz druge zemlje je Belgijanac Vensan Kompani, trener prvaka Njemačke - Bajerna.