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Sve o dodjeli Zlatne lopte: Posljednji Mesijev ples dovoljan za glavnu nagradu? (ANKETA)

Sve o dodjeli Zlatne lopte: Posljednji Mesijev ples dovoljan za glavnu nagradu? (ANKETA)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Veliki Lionel Mesi oprostio se od Argentine nastupom u finalu Svjetskog prvenstva i maestralnim nastupom na Mundijalu ušao u konkurenciju za osvajanje Zlatne lopte. Da li je taj posljednji ples bio dovoljan za nagradu? Pročitajte sve o dodjeli najvećeg priznanja.

Sve o dodjeli Zlatne lopte Izvor: Xinhua / Zuma Press / Profimedia

Mjesec i po prije dodjele Zlatne lopte u Londonu, sve je spremno za gala ceremoniju 26. oktobra od 21 čas u čuvenom pozorištu "London Paladijum". Prvi put od kada je nagrada ustanovljena 1956, biće dodijeljena van Pariza, grada u kojem je magazin "Frans fudbal" uz podršku UEFA godinama domaćin i organizator prestižne večeri.

Sve do 1995. godine nagrada se dodjeljivala evropskim igračima, a tada je proširena na sve igrače koji igraju u Evropi, pa je tada uručena centarforu Milana, Liberijcu Žoržu Vei. Od 2007. godine pravo da budu nagrađeni imaju fudbaleri iz čitavog svijeta i sačuvala je svoju ekskluzivnost i poslije kratkoročne, petogodišnje saradnje sa FIFA (od 2010. do 2015).

Aktuelni laureat je Usman Dembele, napadač Pari Sen Žermena, dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, a rekorder je vječni Lionel Mesi, koji je osvojio osam puta Zlatnu loptu (tri puta više od Kristijana Ronalda), s tim da bi Leo i ove godine sigurno bio najveći favorit da je sa Argentinom odbranio titulu prvaka svijeta u finalu protiv Španije.

Anketa

Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

  • Rodri

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  • Majkl Olise

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  • Lionel Mesi

    66.67% (4)

  • Kilijan Mbape

    16.67% (1)

  • Lamin Jamal

    16.66% (1)

  • Erling Haland

    0% (0)

  • Bruno Fernandeš

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  • Hviča Kvarachelija

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  • Hari Kejn

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Ko će osvojiti Zlatnu loptu 2026?

Rezultati

Ko i kako glasa za Zlatnu loptu?

Zlatna lopta se ne dodjeljuje za dostignuća u okviru kalendarske godine, već tokom fudbalske sezone, koja je ovog ljeta završena Svjetskim prvenstvom u Americi - velikim trijumfom Španije.

Za Zlatnu loptu glasaju novinari iz različitih zemalja, rangirajući učinak igrača iz prethodne sezone. Panel čini po jedan predstavnik 100 najbolje rangiranih zemalja prema UEFA rang-listi. Svaki glasač rangira svojih 10 kandidata, a bodovi se dodjeljuju po silaznom sistemu. Prilikom glasanja uzimaju se u obzir tri kriterijuma:

  • Individualni učinak
  • Rezultati i ostvarenja tima
  • Klasa i fer-plej

Nominovani za Zlatnu loptu: Mesi je i dalje tu

Izvor: Profimedia

Ovo je spisak nominovanih igrača za Zlatnu loptu 2026, sa Lionelom Mesijem koji bi mogao da bude nominovan posljednji put, s obzirom na to da više neće igrati za Argentinu.

  • Vitinja (PSŽ i Portugal)
  • Vinisijus Žunior (Real Madrid i Brazil)
  • Dajo Upamekano (Bajern Minhen i Francuska)
  • Feran Tores (Barselona, sada PSŽ i Španija)
  • Vilijam Saliba (Arsenal i Francuska)
  • Fabijan Ruiz (PSŽ i Španija)
  • Rodri (Mančester siti, sada Barselona i Španija)
  • Deklan Rajs (Arsenal i Engleska)
  • Hulijan Kinjones (Al Kadisija i Meksiko)
  • Vilijan Pačo (PSŽ i Ekvador)
  • Majkl Olise (Bajern Minhen i Francuska)
  • Žoao Neveš (PSŽ i Portugal)
  • Lionel Mesi (Inter Majami i Argentina)
  • Nuno Mendeš (PSŽ i Portugal)
  • Kilijan Mbape (Real Madrid i Francuska)
  • Lautaro Martinez (Inter i Argentina)
  • Markinjos (PSŽ i Brazil)
  • Sadio Mane (Al Nasr i Senegal)
  • Lamin Jamal (Barselona i Španija)
  • Hviča Kvarachelija (PSŽ i Gruzija)
  • Hari Kejn (Bajern Minhen i Engleska)
  • Ašraf Hakimi (PSŽ i Maroko)
  • Erling Haland (Mančester siti i Norveška)
  • Gabrijel Magaljaeš (Arsenal i Brazil)
  • Bruno Fernandeš (Mančester junajted i Portugal)
  • Luis Dijaz (Bajern Minhen i Kolumbija)
  • Usman Dembele (PSŽ i Francuska)
  • Mark Kukurelja (Čelsi, sada Real Madrid i Španija)
  • Pau Kubarsi (Barselona i Španija)
  • Džud Belingem (Real Madrid i Engleska)

Kome ide Kopa trofej? Nominovan i Alajbegović

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Muški i ženski "Kopa trofej", nazvan po francuskom fudbaleru Remonu Kopi (1931-2017), dodjeljuje se najboljim mladim fudbalerima i fudbalerkama do 21 godine. Ovo su kandidati za 2026, među njima i Kerim Alajbegović.

  • Kerim Alajbegović (Salcburg, sada Juventus i Bosna i Hercegovina)
  • Ajub Buadi (Lil, sada Mančester siti i Maroko)
  • Pau Kubarsi (Barselona i Španija)
  • Jan Dijomande (RB Lajpcig, sada Real Madrid i Obala Slonovače)
  • Lenart Karl (Bajern Minhen i Njemačka)
  • Žunior Krupi (Bornmut i Francuska)
  • Lamin Jamal (Barselona i Španija)
  • Johan Mancambi (Frajburg, sada Aston Vila i Švajcarska)
  • Ibrahim Maza (Bajer Leverkuzen i Alžir)
  • Voren Zair-Emeri (PSŽ i Francuska)

Ko je najbolji golman? Nominovan i Vozinja

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

"Jašin trofej", nazvan po legendarnom sovjetskom golmanu Levu Jašinu, dodjeljuje se najboljem golmanu. Ovo su nominovani:

  • Jasin Bunua (Al Hilal i Maroko)
  • Tibo Kurtoa (Real Madrid)
  • Gregor Kobel (Borusija Dortmund i Švajcarska)
  • Đoan Garsija (Barselona i Španija)
  • Eduar Mendi (Al Ahli i Senegal)
  • Emilijano Martinez (Aston Vila, sada Čelsi i Argentina)
  • David Raja (Arsenal i Španija)
  • Vožinja (GD Šaves, sada Kolo Kolo i Zelenortska Ostrva)
  • Unaj Simon (Atletik Bilbao i Španija)
  • Matvej Safonov (PSŽ i Rusija)

Gerd Miler trofej ide Hariju Kejnu

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

"Gerd Miler trofej", nazvan po legendarnom njemačkom napadaču, dodjeljuje se najboljem strijelcu prethodne sezone. U muškoj konkurenciji za sezonu 2025/26 to će biti Hari Kejn, koji je za klub i reprezentaciju postigao 73 gola.

Klub godine?

Kao i prethodnih sezona, i ove će biti proglašen i najbolji klub godine. Pari Sen Žermen je ponovo favorit za tu nagradu.

  • Arsenal
  • Bajern Minhen
  • Bode/Glimt
  • Flamengo
  • Pari Sen Žermen

Trener godine? Sigurno će biti Španac

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Među nominovanima za nagradu za najboljeg trenera su čak četvorica Španaca: Luis Enrike je prvak Evrope sa PSŽ-om drugu godinu u nizu, Luis de la Fuente je tituli prvaka Evrope dodao i titulu prvaka svijeta sa Španijom, Mikel Arteta je osvojio Premijer ligu sa Arsenalom, Unaj Emeri je sa Aston Vilom osvojio Ligu Evrope... Jedini u izboru iz druge zemlje je Belgijanac Vensan Kompani, trener prvaka Njemačke - Bajerna.

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Španija)
  • Unaj Emeri (Aston Vila)
  • Vensan Kompani (Bajern Minhen)
  • Luis Enrike (PSŽ)

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Tagovi

Zlatna lopta Lionel Mesi

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