Ko će naslijediti Dembelea? Objavljena lista kandidata za Zlatnu loptu

Poznati su svi kandidati za osvajanje Zlatne lopte, ostaje da sačekamo kraj oktobra i saznamo ime ovogodišnjeg osvajača

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Trka za Zlatnu loptu 2026. dobila je svoj prvi veliki trenutak - objavljena je lista od 30 kandidata za najprestižnije individualno priznanje u fudbalu. Iako se na spisku nalaze brojna očekivana imena, izbor je donio i nekoliko iznenađenja.

Posebno je zanimljivo to što među kandidatima nema Rafinje, iako je iza sebe imao sezonu koja ga je svrstala među fudbalere o kojima se ozbiljno govorilo u kontekstu borbe za trofej. Njegov izostanak svakako je jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnje liste. S druge strane, među nominovanima se nalaze i igrači koji se vraćaju u trku za prestižnu nagradu. Na spisku su Lionel Mesi i Rodri, koji će ponovo imati priliku da se bore za priznanje namijenjeno najboljem fudbaleru svijeta.

Pažnju privlači i veliki broj kandidata iz redova aktuelnog prvaka Evrope. PSŽ ima čak devet predstavnika. Među 30 kandidata nalazi se i prošlogodišnji osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, koji će pokušati da ponovi veliki uspjeh. Ipak, ove godine situacija djeluje znatno neizvjesnije, jer se čini da nema fudbalera koji se izdvaja kao apsolutni favorit, ali se ime Harija Kejna provlači kao najrealnija opcija za osvajača.

Zbog toga nas očekuje veoma zanimljiva završnica - ostaje da se vidi ko će na kraju naslijediti Debmelea i postati novi osvajač Zlatne lopte.

Spisak 30 kandidata za Zlatnu loptu:

Defanzivci: Ašraf Hakimi (PSŽ / Maroko), Nuno Mendeš (PSŽ / Portugalija), Markinjos (PSŽ / Brazil), Vilijam Saliba (Arsenal / Francuska).

Vezni igrači: Rodri (Mančester siti / Španija), Džud Belingem (Real Madrid / Engleska), Vitinja (PSŽ / Portugalija), Žoao Neveš (PSŽ / Portugalija), Fabijan Ruiz (PSŽ / Španija), Voren Zair-Emeri (PSŽ / Francuska), Deklan Rajs (Arsenal / Engleska), Florijan Virc (Liverpul / Nemačka), Pedri (Barselona / Španija), Fermin Lopez (Barselona / Španija).

Napadači: Hari Kejn (Bajern Minhen / Engleska), Kilijan Mbape (Real Madrid / Francuska), Lamin Jamal (Barselona / Španija), Lionel Mesi (Inter Majami / Argentina), Erling Haland (Mančester siti / Norveška), Vinisijus Žunior (Real Madrid / Brazil), Usman Dembele (PSŽ / Francuska), Majkl Olise (Bajern Minhen / Francuska), Dezire Due (PSŽ / Francuska), Hvicha Kvarachelija (PSŽ / Gruzija), Bredli Barkola (PSŽ / Francuska), Randal Kolo Muani (PSŽ / Francuska), Bukajo Saka (Arsenal / Engleska), Kol Palmer (Čelsi / Engleska), Mohamed Salah (Liverpul / Egipat), Feran Tores (Barselona / Španija).

Promijenjena pravila

U Londonu ćemo 26. oktobra saznati najboljeg fudbalera svijeta, a do tad stižu vijesti da će trka biti zanimljivija nego lane. Prednost će biti data igračima koji su veći doprinos pokazali u važnim mečevima, a trenutno je u vrhu liste Hari Kejn.

Hari Kejn, engleski napadač, ima čak 67 posto šansi da dobije laskavo priznanje. U trci su naravno i mladi Lamin Jamal, ali i Rodri, Kilijan Mbape i Usman Dembele. Ono što bi situaciju na tabeli moglo da promijeni jeste poseban učinak igrača, koji bi mogao da ima presudan značaj. Jedan od ključnih faktora biće uticaj igrača na "velikim" utakmicama. Samim tim PSŽ bi mogao biti najdominantniji u borbi za ovu nagradu.